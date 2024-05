Paris 2024 : "À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel", assume le ministère de l'Intérieur après l'envoi d'un message d'"alerte extrêmement grave"

Le message, accompagné d'une sonnerie très bruyante, a été envoyé via le dispositif FR-Alert. Il informait de l'ouverture de la plateforme "pass-jeux" pour obtenir un QR code pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

Même les portables en mode silencieux se sont mis à émettre une alarme stridente parfois à plusieurs reprises... Un message envoyé lundi 13 mai vers 20h par le ministère de l'Intérieur sur les téléphones de nombreux Parisiens a surpris, pour ne pas dire paniquer, certaines personnes.

Le message intitulé "alerte extrêmement grave", accompagné d'une sonnerie très bruyante, a été envoyé via le dispositif FR-Alert, qui sert à prévenir le grand public en cas d'urgence. Or, il relayait en réalité un message purement administratif d'information relatif au périmètre de sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

"IMPORTANT: message du ministère de l'Intérieur relatif au périmètre de sécurité de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques du 18 au 26 juillet inclus", pouvait-on lire dans ce message incitant les "riverains, salariés, commerçants, clients d'hôtels ou de restaurants" à se connecter à la plateforme "pass-jeux" pour obtenir un QR code.

Un message d'alerte s'est affiché sur les téléphones portables, photo d'illustration. (CAPTURE D'ECRAN / RADIOFRANCE)

Le message a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'Assemblée nationale. Alors que le ministre de l'Intérieur était en plein débat sur la Nouvelle-Calédonie, la cacophonie a succédé à la sonnerie stridente de l'alerte: "Monsieur le ministre, il y a une alerte !", ont lancé plusieurs voix chez les Insoumis, alors que Gérald Darmanin essayait d'éteindre son propre téléphone, tout en reprenant le fil de son discours. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a dû intervenir: "Monsieur le ministre, vous entendez bien qu'il y a une alerte en ce moment, personne ne vous entend !"

"Pas un test, une information"

De son côté, le ministère de l'Intérieur assume le procédé, et confirme qu'il s'agit d'"une information diffusée largement pour un événement exceptionnel, diffusée dans la zone impactée". "C’est une alerte envoyée dans les périmètres de sécurité et leurs abords pour informer largement de l’ouverture de la plateforme pour obtenir un QR code afin de pénétrer dans le périmètre du 18 au 26 juillet", ajoutait ainsi le ministère. "C'est une alerte envoyée dans les périmètres de sécurité et leurs abords pour informer largement de l'ouverture de la plateforme", a-t-on souligné au ministère de l'Intérieur.

Le dispositif FR-Alert est pourtant prévu en cas de danger majeur et immédiat, tel un "événement naturel, biologique et chimique, sanitaire, technologique et industriel ou un évènement grave de sécurité publique", précise le site dédié du gouvernement. D'où les réactions de peur, puis de colère parfois, des habitants surpris par cette communication anxiogène.

Au ministère de l'Intérieur, on refuse de parler d'un mauvais emploi du système d'alerte : "Ce n'est pas un test. C'est une information", précise la Place Beauvau, ajoutant : "À événement exceptionnel dispositif exceptionnel".