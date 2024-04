Paris 2024 : 250 000 nouveaux billets mis en vente le 17 avril pour les Jeux olympiques

Vous avez échoué à mettre la main sur un précieux sésame pour les Jeux olympiques de Paris ? S'il faudra "être rapide", comme l'a conseillé Tony Estanguet, au regard de la vitesse à laquelle les billets sont partis lors des dernières sessions de vente, vous aurez une nouvelle chance d'en glaner. C'est ce qu'a annoncé le président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), lors d'une conférence de presse, mercredi 10 avril. Rendez-vous le 17 avril, où 250 000 places seront mises à la vente, un mois et demi après la nouvelle valse déjà, mais uniquement pour l'athlétisme.

Dans le lot, 10 000 permettront d'assister à la gymnastique artistique, 15 000 à la natation, 9 000 aux sports équestres, 12 000 au tennis de table, 35 000 au beach-volley et 12 000 au tennis. Près de "50% de ces nouveaux billets" coûteront "moins de 100 euros", a précisé le triple champion olympique de canoë.

Le comité a également exposé quelques exemples : il faudra débourser a minima 24 euros pour observer les frères Lebrun dans la compétition par équipes de tennis de table, 85 euros pour assister à la finale du saut à la perche masculin, le 5 août avec potentiellement Armand Duplantis. L'entrée de gamme des places de la finale du concours général de gymnastique, où Simone Biles est attendue, est à 125 euros.

Des places pour les équipes de France de foot et de basket

Les organisateurs ont également tenu à souligner qu'il restait des places (à partir de 30 euros) pour l'ensemble des matchs des équipes de France de football, tant pour les protégés de Thierry Henry que celles d'Hervé Renard. Il est aussi possible de venir garnir les tribunes d'Argentine-Maroc (chez les garçons), et d'USA-Allemagne et Brésil-Argentine (chez les filles), en déboursant a minima 24 euros. Des places sont encore disponibles pour les quarts (à partir de 30 euros) et les demi-finales à Lyon et Marseille (à partir de 50 euros).

Côté basket, il est encore possible de dénicher son ticket pour assister à la phase de poules des équipes de France masculine et féminine. Il faudra débourser - a minima toujours - 50 euros pour chacune des rencontres. Même tarif pour les matchs de poules des "team USA" masculine et féminine.

Le point sur la billetterie des Jeux paralympiques

Tony Estanguet a profité de l'occasion pour réaliser un point d'étape sur la vente de billets des Jeux paralympiques (du 28 août au 8 septembre) qui succéderont aux Jeux olympiques (26 juillet au 11 août). Seuls le paratriathlon, le paratir et l'escrime fauteuil affichent complets.

Des billets à partir de 15 euros peuvent être acquis pour encourager Stéphane Houdet, en qualifications de tennis fauteuil, le vendredi 30 août, à Roland Garros, ou encore Charles-Antoine Kouakou, le mardi 3 septembre, en para-athlétisme au Stade de France. À partir de 25 euros, vous pourrez suivre Lucas Mazur en parabadminton, le 2 septembre, à l'Arena la Chapelle, ou Sandrine Martinet le 5 septembre en parajudo à l'Arena Champ de Mars.