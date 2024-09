Parade des champions : "Il y a un désir de revivre une dernière fois la ferveur", selon Victor Le Masne, compositeur de l’hymne des JO

Le directeur musical va diriger un orchestre samedi et entend faire revivre "le best of des quatre cérémonies" des Jeux olympiques et paralympiques.

"Il y aura de belles surprises", annonce vendredi 13 septembre sur franceinfo Victor Le Masne, compositeur de l’hymne des Jeux olympiques et paralympiques, à la veille de la "Parade des champions" prévue sur les Champs-Elysées. Son hymne Parade est disponible sur les plateformes de streaming. Samedi, "il y a un désir de revivre une dernière fois la ferveur", pour Victor Le Masne.

Les athlètes français seront célébrés une dernière fois lors de la parade des champions : "C'est l'idée de revivre un peu un best of des quatre cérémonies. Je vais diriger un orchestre à cette occasion. Il y aura des belles choses", prévient le directeur musical. "C'est dur, c'est dur. J'ai envie d'en parler...", dit-il sans révéler les secrets de ce nouveau temps fort des JO.

"Un avant et un après" JO

Pour Victor Le Masne, "il y aura un avant et un après" Jeux olympiques et paralympiques. "Je n'appréhenderai plus mon métier, ma façon de composer de la même façon désormais", assure-t-il. Le compositeur ressent le besoin de faire une pause après un travail acharné de deux ans pour les Jeux. Une célébrité qu'il devra apprendre à gérer : "J'ai la chance d'avoir beaucoup d'offres. C'est une exposition telle qu'il y a des beaux projets qui peuvent arriver. Mais j'ai besoin de prendre le temps de choisir. Pas forcément le plus gros projet, mais le plus beau", a expliqué Victor Le Masne.