Paris 2024 : billetterie, tirage au sort... Posez vos questions à Michaël Aloïsio porte-parole de l'organisation

Le porte-parole des Jeux répond à vos interrogations sur l'achat des billets, dès midi, sur le compte twitter de franceinfo, dans un space avec les journalistes de France Télévisions Arthur Nys et Cédric Cousseau.

La billetterie de Paris 2024 déjà victime de son succès ? Plusieurs sports, dont l'escrime, l'escalade et le skateboard, proposés depuis une semaine à la vente par packs de trois billets minimum pour les prochains JO de Paris qui débutent dans un an et demi, sont d'ores et déjà épuisés, ont annoncé les organisateurs, mardi 21 février.

Les chanceux qui ont été tirés au sort parmi les 3 millions d'inscrits au tirage au sort pour cette première phase de vente avec 3 millions de billets en jeu, mais uniquement par pack de trois tickets minimum, ne peuvent désormais plus avoir accès à sept disciplines. De nombreux fans ont exprimé ces derniers jours leur frustration sur les réseaux sociaux face à des prix trop élevés, des choix réduits et un système de trois packs contraignant.

Michaël Aloïsio, porte-parole de Paris 2024, répond à vos questions, jeudi 23 février, dès midi sur le compte twitter de franceinfo, accompagné des journalistes de France Télévisions Arthur Nys et Cédric Cousseau.