"Ma vie est en danger, je ne peux pas rester chez moi", témoigne la taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi menacée de mort

"J'ai très peur, je n'ai pas quitté mon pays pour me retrouver dans une situation où je suis de nouveau en danger, mais c'est ce que je vis encore une fois", témoigne Marzieh Hamidi mercredi 4 septembre sur franceinfo. La taekwondoïste afghane est menacée de mort pour avoir dénoncé les talibans. Réfugiée en France depuis trois ans, elle a déposé plainte mardi pour menaces de viol et de mort réitérées, cyberharcèlement et appels téléphoniques malveillants.

à lire aussi Menacée de mort, la taekwondoïste afghane Marzieh Hamidi a déposé plainte en France

"Ma vie est en danger, je ne peux pas rester chez moi", fait-elle savoir. Son numéro de téléphone s'est retrouvé aux mains de milliers de personnes. Elle a reçu "3 000 appels" de personnes lui disant "on va vous tuer, on va vous violer, vous ne pouvez pas représenter les femmes afghanes". Des appels en provenance de différents pays, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, la France, l'Allemagne et de "beaucoup de pays européens", précise-t-elle.