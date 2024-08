Léon Marchand et Pauline Ferrand-Prévot seront porte-drapeaux pour la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024

Le nageur multimédaillé Léon Marchand et la championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot seront les porte-drapeaux de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, dimanche 11 août, selon les informations de la direction des Sports de Radio France, confirmant une information du journal L'Équipe. Lors de ces Jeux, Léon Marchand a remporté quatre médailles d'or en natation et une médaille de bronze.

La cérémonie débutera à 21h aux Tuileries, auprès de la vasque olympique. Une flamme sera emmenée au Stade de France, où les athlètes des 205 délégations vont parader, avant le début du spectacle mis en scène par Thomas Jolly, déjà aux manettes lors de la cérémonie d'ouverture.

Tom Cruise attendu

Cette partie artistique commencera à la nuit tombée, à 22h10, et durera 40 minutes. Seront présents, les groupes de musique français Air et Phoenix, et le danseur et contorsionniste Arthur Cadre. L'acteur américain Tom Cruise est également prévu, pour passer le relais entre Paris et Los Angeles, la prochaine ville hôte des Jeux olympiques d'été en 2028.

Vers 23h15, les 8 200 sportifs vont saluer les 71 000 spectateurs du Stade de France, avant l'extinction de la flamme olympique.