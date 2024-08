JO de Paris 2024 : un "succès économique", "touristique" et "organisationnel", selon la ministre Olivia Grégoire

Les Jeux olympiques de Paris ont eu un effet positif pour les hôtels, les restaurants et les bars de la région parisienne et des villes hôtes de Jeux olympiques, s'est félicitée Olivia Grégoire, ministre déléguée démissionnaire chargée notamment du Tourisme, qui avance de premiers chiffres, dans une interview accordée à La Tribune du Dimanche, publiée dimanche 12 août.

"Au terme de ces deux semaines, nous avons ainsi une augmentation de 16% des nuitées sur l'ensemble des villes hôtes, dont 20% en Ile-de-France. La fréquentation des musées et des restaurants ainsi que la consommation dans les bars ont été de plus de 25% en moyenne à Paris et ont triplé à Saint-Etienne et doublé à Lille", détaille-t-elle, sans donner la période de comparaison exacte.

"Les retombées économiques ne s'arrêteront pas là"

Les JO sont "un succès économique et touristique. C'est lié au fait que, malgré les doutes qui avaient été émis ces derniers mois, cela a été un formidable succès organisationnel", résume-t-elle. Selon la ministre, les forces de l'ordre ont été "nos meilleurs atouts pour la promotion de la destination France durant ces Jeux olympiques".

La ministre met en lumière le fait que "les retombées économiques ne s'arrêteront pas là puisqu'il a été démontré par le passé qu'il existait un effet positif des Jeux longtemps après l'événement. Au final, on estime donc qu'elles seront au total de neuf milliards sur quinze ans. N'en déplaise aux esprits chagrins, ces Jeux, qui ont coûté 8,8 milliards d'euros constitués en grande partie d'investissements privés, rentreront largement dans leurs frais" affirme-t-elle.