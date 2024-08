JO de Paris 2024 : Snoop Dogg, l'hilarant parrain de la délégation américaine

Porteur de la flamme olympique en Seine-Saint-Denis et omniprésent dans les gradins des différentes épreuves de ces Jeux olympiques, Snoop Dogg est l'une des figures de ces JO de Paris 2024. Si la France a sorti la carte Rim'K lors de la cérémonie d'ouverture, vendredi 26 juillet, le rappeur vitriot est loin d'être le plus médiatisé de ces JO.

En effet, le rappeur californien est cette année consultant pour la chaîne américaine NBC, trois ans après s'être fait la main devant l'équitation, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne passe pas inaperçu.

Snoop se donne

Participant à l'émission "Olympic Primetime Show", Snoop Dogg prend son rôle à bras-le-corps. Sur les tatamis comme sur les pistes d'escrime, le fantasque rappeur s'essaye à tout un tas de mondes encore inconnus pour lui aux côtés des sportifs de sa délégation et il se prête au jeu ! Déjà lors des Trials en juin (les sélections américaines pour les JO), il avait mouillé le maillot pour un 200 mètres, malgré ses 52 ans et une technique de course loin d'être optimale.

Celui qui a clamé dans les colonnes du New York Times "qu'ils investissent sur moi pour que je sois moi-même", insiste surtout sur le fait qu'il n'est pas maître de ses chroniques, mais que ce sont "les événements et les athlètes qui vont créer ce que je dois être".

Sauf que le rappeur ne fait pas qu'essayer les sports, il y apporte aussi toute sa personnalité, comme lorsqu'il s'amuse du nom d'une prise en judo, quand il semble totalement déstabilisé une fois ses habits d'escrimeur enfilés ou quand il apparaît fasciné par l'aisance de Michael Phelps dans l'eau, quand ses compétences personnelles laissent à désirer.

Fan d'Antoine Dupont lui aussi

Amené à commenter le reste de l'actualité olympique, il s'est récemment émerveillé devant les performances d'Antoine Dupont, souhaitant le voir un jour sur un terrain de football américain, avant de littéralement s'ambiancer sur la danse des rugbymen français après leur médaille d'or. Parti voir la Team USA de basket contre la Serbie ; en tribunes pour observer Simone Biles et ses compatriotes en gymnastique ; on devrait le voir régulièrement dans les gradins lors des prochains jours, notamment en athlétisme où les Américains auront évidemment une belle carte à jouer.

Snoop Dogg commentating on Antoine Dupont for NBC…. brilliantly bonkers! pic.twitter.com/2RuJn1Sgna — Nik Simon (@Nik_Simon88) July 31, 2024

Mais Snoop Dogg sait aussi se faire plaisir, comme lorsqu'il profite du choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en compagnie de Billie Jean King par exemple, alors que ce n'est pas la première fois que l'artiste est lié au monde du sport, loin de là. Apparu lors du show de mi-temps du Super Bowl 2022, il a aussi récemment été chambré par la star Luka Doncic en plein match de playoffs, pour ne citer que ça.

En décembre dernier, le rappeur avait annoncé la couleur : "Ce seront les Jeux les plus épiques de tous les temps, donc restez connectés et ne lâchez rien." Pour l'instant, il tient parole et contribue pleinement à rendre ces Jeux encore plus uniques, alors qu'il se projette déjà sur la suite, avec Los Angeles 2028 en ligne de mire : "Ce n'est pas juste ponctuel. Je ne suis pas là pour combler les trous. Nous sommes en train de construire quelque chose", a-t-il ainsi déclaré au New York Times.