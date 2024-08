JO de Paris 2024 : quels pays s'en sortent le mieux au ratio de médaille par habitant ?

La Chine et les Etats-Unis dominent, comme d'habitude, le classement des médailles. Mais avec un vivier comme le leur, ils ont un peu moins de mérite que de plus petits pays.

Oubliez le triptyque Chine-USA-Royaume-Uni ! Le classement des médailles, un des indicateurs de la bonne santé sportive des pays, est trusté depuis plusieurs éditions par ce trio (en plus de la Russie, bannie pour les Jeux de Paris en raison de la guerre en Ukraine). Mais ce tableau d'honneur correspond aussi à celui du nombre d'athlètes engagés, peu ou prou au vivier d'athlètes potentiels parmi les habitants, sans oublier les milliards de dollars engloutis pour offrir infrastructures, coachs et rémunération aux champions. Si on s'attarde sur le nombre de médailles par habitant, la réalité est toute autre.

Au décompte arrêté au 7 août 2024 au soir, c'est la Dominique qui domine les débats avec une médaille pour 67 000 habitants, devant Sainte-Lucie, qui n'a envoyé que quatre athlètes, dont la femme la plus rapide du monde, Julien Alfred, sacrée sur le 100 m et médaillée d'argent sur le 200 m, soit deux médailles pour 184 000 habitants. La Grenade complète le podium avec une médaille pour ses 112 000 habitants. A signaler parmi les pays un peu plus gros, la belle performance de la Nouvelle-Zélande avec 10 médailles pour 5,3 millions d'habitants, la Jamaïque et son armada de sprinters (5 médailles pour 2,8 millions d'habitants) ou les Pays-Bas avec 20 médailles pour 18 millions d'âmes, un des meilleurs scores du top 10 du tableau des médailles traditionnel avec l'Australie.

En 2021, à Tokyo, le trio vainqueur était composé de Saint-Marin (qui avait décroché ses trois premières médailles avec une population de 300 000 habitants), la Grenade (une médaille pour 110 000 âmes) et les Bahamas (2 médailles pour 400 000 habitants). Vous trouverez un air de ressemblance avec le classement de l'édition 2024, qui favorise structurellement les petites îles qui réusissent un coup avec une ou deux médailles, déplore le mathématicien Robert Duncan. Lequel a proposé dans le Journal of Sports Analytics une méthode alternative pour ôter ses biais, "un classement des probabilités ajusté à la population". Selon son classement (établi avec moult équations bourrées de lettres grecques), c'est l'Australie qui avait eu le plus de mérite il y a trois au Japon, devant le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La France, elle, ne terminait qu'à la 12e place du classement, encore moins bien que son classement – déjà moyen – à l'issue de la quinzaine japonaise.