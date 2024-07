JO de Paris 2024 : "Quand on passe si près du but, c'est toujours rageant", dit le vice champion olympique français Victor Koretzky

"Quand on passe si près du but, c'est toujours rageant", a déclaré lundi 29 juillet dans le studio de franceinfo, au Club France, le vice champion olympique français de VTT cross-country, Victor Koretzky, lui qui a été doublé dans les dernières hectomètres de la course le Britannique Tom Pidcock, champion olympique en titre.

Les deux hommes étaient seuls en tête dans les dernières hectomètres lorsque Pidcock est passé devant sur une manoeuvre litigieuse, avant de franchir la ligne sous les huées du public français. "C'était un peu limite comme dépassement", a estimé Victor Koretzky. "Mais ça fait partie de la course aussi, c'est le sport et je ne peux pas revenir en arrière. J'ai fait des erreurs".

"C'est vraiment énorme de vivre ça, en France"

"Au fil du temps, j'ai vraiment accepté ça, même si on a tous envie, en tant que sportif de haut niveau, de gagner", a-t-il poursuivi. "Mais je peux dire que je suis vice champion olympique aujourd'hui, et c'est ma première médaille olympique, et c'est juste énorme".

Le médaillé d'argent est aussi revenu sur l'ambiance mise par le public français et la ferveur derrière lui : "C'est vraiment énorme de vivre ça, en France, on ne se rend pas compte tant qu'on ne le vit pas". "On a l'habitude parfois d'avoir un gros public, mais là c'était vraiment différent", a assuré le vététiste. "Nos oreilles bourdonnent toute la course. Même dans des zones où il n'y a personne on a l'impression d'entendre des encouragements".