JO de Paris 2024 : nouvelle perquisition en cours dans le cabinet de conseil en sport Keneo

Cette perquisition a lieu dans le cadre de l'enquête pour détournement de fonds publics et favoritisme visant un marché passé par le comité d'organisation des JO 2024, a appris franceinfo mercredi.

Au lendemain d'une première salve de perquisitions lancées par le parquet national financier (PNF), une nouvelle perquisition a lieu depuis mercredi 21 juin, dans la matinée, visant les marchés passés pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris, a appris mercredi franceinfo auprès du PNF.

Cette nouvelle perquisition vise le cabinet de conseil en sport Keneo situé à Paris. Cette perquisition a lieu dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en 2017 et confiée à l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme visant un marché passé par le comité d'organisation des JO de Paris 2024 (COJOP).

Par ailleurs, une autre enquête préliminaire est ouverte depuis 2022. Elle est confiée à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE), des chefs de prise illégale d'intérêts, favoritisme portant sur plusieurs marchés passés par le COJOP et la SOLIDEO, suite à un contrôle de l'Agence française anticorruption.