Football aux JO de Paris 2024 : Marta, légende du Brésil, fond en larmes après avoir reçu un carton rouge qui la prive du quart contre les Bleues

La footballeuse brésilienne Marta, six fois meilleure joueuse du monde, a été exclue après un geste dangereux, mercredi, lors du match de poules contre l'Espagne. Elle ne jouera pas en quarts contre les Bleus

La joueuse brésilienne Marta a fait une sortie mémorable, mercredi 31 juillet, sur le terrain du stade de Bordeaux, mais pas forcément pour les bonnes raisons. La légende du foot brésilien, qui participe à ses sixièmes Jeux olympiques, a été exclue pour un geste très dangereux lors du match de poules Brésil-Espagne (0-2), mercredi 31 juillet. La joueuse de 38 ans a immédiatement fondu en larmes, alors qu'elle dispute très probablement son dernier tournoi avec l'équipe brésilienne.

Un pied haut sur l'arrière du crâne d'Olga Carmona

Au bout de la première période, celle qui est considérée comme l'une des meilleures joueuses de tous les temps, a commis une énorme faute. Marta lance son pied à la hauteur de la tête de son adversaire espagnole, Olga Carmona. Cette dernière est touchée à l'arrière du crâne, mais les faits auraient pu être bien plus graves, si elle avait reçu le coup en plein visage.

La joueuse brésilienne reçoit alors un carton rouge et doit quitter le terrain. C'est alors que Marta s'accroupit et fond en larmes. Elle met quelques secondes avant de se relever et de partir, accompagnée par ses coéquipières.

La joueuse brésilienne Marta, expulsée pour un geste dangereux, est consolée par ses coéquipiers lors du match du tournoi olympique contre l'Espagne, lors des Jeux de Paris. (THIERRY DAVID / MAXPPP)

Absente pour le quart de finale contre les Bleus

La joueuse de 38 ans était très émue, et à raison. La légendaire numéro 10 avait annoncé en avril dernier qu'elle arrêterait de jouer avec la sélection brésilienne après la fin des Jeux olympiques. Marta risque une ou plusieurs suspensions matchs. Elle ne pourra pas participer au quart de finale contre la France, qui s'est qualifiée après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande mercredi soir (2-0). La légende brésilienne risque donc de ne plus porter l'iconique maillot auriverde.

Marta Vieira da Silva, de son vrai nom, a été élue six fois meilleure joueuse du monde par la Fifa, entre 2006 et 2018. Elle a aussi remporté deux médailles olympiques d'argent, lors des Jeux de 2004 à Athènes, et de 2008 à Pékin.