JO de Paris 2024 : en l'espace de 24 heures, Emmanuel Macron sort de sa réserve et se démultiplie

Il avait promis de faire de 2024 "l'année des fiertés françaises" avec les Jeux olympiques à Paris. Emmanuel Macron cherche à montrer qu'il savoure la séquence, après une cérémonie d'ouverture applaudie par les médias du monde entier ou presque, avec des critiques acerbes venues de Russie ou de Hongrie. En retrait depuis l'annonce de la dissolution, le chef de l'État est de nouveau sur le devant de la scène.

Après ce quasi-silence radio, Emmanuel Macron se multiplie en l'espace de 24 heures. Images sur les réseaux sociaux à la clé, il s'est d'abord montré auprès des judokas Shirine Boukli, médaille de bronze, et Luka Mkheidze, médaille d’argent. Puis auprès des forces de sécurité mobilisées sur la cérémonie d'ouverture, que le chef de l'État a remerciés lors d'une visite surprise à la préfecture de police de Paris. "Tout le monde nous disait, il y a sept ans, que c'était impossible à faire, leur a-t-il lancé. Tous les experts nous disaient : c'est une folie criminelle, ça ne se fera jamais, nous n'y arriverons pas, c'est impossible. Et ça a été fait, par votre travail collectif et l'investissement de la nation ces dernières années." Direction, ensuite, le Stade de France, pour la médaille d'or de l'équipe de France de rugby à 7 d'Antoine Dupont. Et le Grand Palais pour celle, en argent, de l'épéiste Auriane Mallo-Breton.

Tourner la page de la dissolution

Emmanuel Macron essaie ainsi de se montrer, tout en restant dans les clous. Le président de la République veut éviter d'être accusé de récupération, lui qui jure que "le sport n'est pas politique". Mais il ne s'est pas empêché pour autant de publier une vidéo sur Instagram, dans les coulisses, après la cérémonie d'ouverture. "Un immense bravo, on est super fiers ! Vous avez fait rayonner la France", y assure-t-il.

Le président de la République applaudit ainsi ce moment de "fierté nationale", comme pour tenter de tourner la page de la dissolution et de la période de trouble. Et surtout des conséquences des législatives, avec le recul de son camp et l'avancée du RN.