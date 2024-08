JO de Paris 2024 : "C'est un petit exploit de réaliser des Jeux 100% accessibles en transports en commun", se félicite Valérie Pécresse

"C'est un petit exploit de réaliser des Jeux 100% accessibles en transports en commun", se félicite Valérie Pécresse, présidente Les Républicains de la région Île-de-France, sur France Inter lundi 5 août, plus d'une semaine après le début des Jeux olympiques de Paris. "C'est un exploit d'organisation, mais c'est aussi un exploit écologique, parce que ce sont des transports 100% décarbonés, on a mis en place que des transports électriques ou des transports au biogaz", poursuit-elle.

"À mon avis, on ne sera pas détrôné par Los Angeles", se targue la présidente de la région Île-de-France. La plus grosse ville de Californie, aux États-Unis, accueillera les prochains Jeux olympiques à l'été 2028. "Ils n'ont pas du tout le réseau de transports que nous avons", souligne Valérie Pécresse qui estime que Paris "sera un exemple" pour les prochains JO.

Les transports en commun franciliens accueillent, en ce moment, "500 000 personnes de plus qu'un été normal et les Franciliens sont là", assure la présidente de Région. "Il y a énormément de Franciliens qui sont restés pour voir les Jeux, donc on transporte autant de Franciliens qu'un été normal, et 20% de touristes en plus", précise-t-elle.

Pour transporter tout le monde dans de bonnes conditions, "on a renforcé la présence humaine", ce qui "aide énormément à ce que ça se passe bien", explique Valérie Pécresse. Ce dispositif qui permet de guider les voyageurs et de mieux les répartir dans les RER et les métros est une piste envisagée dans "l'héritage des Jeux". Concernant le prix du ticket de métro, passé à 4 euros pendant les Jeux olympiques, Valérie Pécresse assure qu'il "repassera en septembre au tarif d'avant JO".