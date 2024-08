JO de Paris 2024 : "C'est encore plus beau en vrai que dans mes rêves les plus fous", se félicite Tony Estanguet face à la ferveur populaire

L'ancien champion olympique de canoë estime jeudi sur France Inter que depuis deux semaines et le début des Jeux, "on vit quelque chose d'extraordinaire (...) comme s'il y avait eu un déclic dans ce pays, comme si la magie des Jeux avait vraiment opéré comme on l'espérait".

"C'est encore plus beau en vrai que dans mes rêves les plus fous", se félicite jeudi 8 août sur France Inter Tony Estanguet, président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Le patron du Cojo salue tout particulièrement la ferveur populaire dont ont fait preuve les supporters français qui "ont vibré, mis une énergie folle et continuent à nous régaler chaque jour dans les stades et en dehors". "Les Français nous ont offert des Jeux exceptionnels", ajoute-t-il.

L'ancien champion olympique de canoë estime que depuis deux semaines et le début des Jeux, "on vit quelque chose d'extraordinaire (...) comme s'il y avait eu un déclic dans ce pays, comme si la magie des Jeux avait vraiment opéré comme on l'espérait". Tony Estanguet juge "bluffant" de voir "cet élan de fraternité, d'unité". "Les Français sont rassemblés, on a l'impression qu'on partage à l'échelle de notre Nation quelque chose de très fort qui marquera pour longtemps", ajoute-t-il.

"Depuis le début des Jeux, 4,5 millions de Français sont allés sur les zones de célébration, en dehors des sites de compétition", se réjouit Tony Estanguet. Cela concerne donc les fans zone, le Club France installé à Paris La Villette, mais aussi "les 180 villes qui ont organisé sur leur commune un endroit pour que les Français puissent voir les Jeux ensemble".

13 millions de billets vendus

Le patron du Cojo est persuadé que ce chiffre ne va cesser de s'amplifier, espérant même que cela dépasse "la barre des 5 millions", "au-delà des 13 millions et quelques de billets qu'on aura peut-être vendu à la fin des Jeux".

Tony Estanguet rappelle que les organisateurs ont "travaillé dur pour offrir aux Français un bel événement et les Français en ont fait quelque chose de grand et d'immense". Le patron du Cojo s'est rendu sur de nombreux sites durant la quinzaine et il raconte avoir observé "une immense émotion de site en site, de ville en ville", celle "de voir cette magie des Jeux frapper, nous embarquer tous". "On est récompensé de toutes ces années, c'est magique", insiste-t-il.

"Très fiers de nos artistes"

Le président du Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 revient par ailleurs sur le cyberharcèlement dont sont victimes les organisateurs de la cérémonie d'ouverture comme le directeur artistique Thomas Jolly et la chorégraphe Maud Le Pladec. Tony Estanguet appelle à "combattre et condamner cette violence" et "préserver celles et ceux qui se battent pour que dans ce pays on soit capable d'être audacieux, d'exprimer des choses fortes et c'était le cas de cette cérémonie d'ouverture". "On était plutôt très fiers de nos artistes", souligne-t-il.