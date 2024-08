Les Jeux olympiques entament leur deuxième et dernière semaine, avec encore beaucoup de chances de médailles pour la France.

Avec 41 médailles, la France a déjà explosé son score de 2021 à Tokyo (33) et devrait facilement dépasser son record de Pékin en 2008 – si l'on excepte l'édition de 1900 à Paris, lors de laquelle les Français avaient glané 102 breloques –, où elle avait remporté 43 médailles. Car à la moitié de la compétition, il reste encore de nombreuses opportunités pour les Bleus d'accrocher un podium, et même un titre pour plusieurs d'entre eux. Tour d'horizon non exhaustif des chances de médailles tricolores encore possibles.

Ils vont jouer le titre olympique

La France compte déjà 12 titres olympiques après huit journées. Elle pourrait en compter une dizaine de plus dimanche prochain si les planètes s'alignent. En sports de combat, Sofiane Oumiha (boxe), déjà assuré d'une médaille, et Althéa Laurin (taekwondo) sont favoris à la médaille d'or. C'est le cas également de Clément Bessaguet (tir) ou de Lauriane Nolot (kitefoil).

Paris 2024 - Boxe : Sofiane Oumiha file en demi-finale

Le relais français en triathlon, Benjamin Thomas (cyclisme sur piste) et Gabriel Tual (800 m) sont eux aussi des candidats très crédibles à l'or, mais la concurrence sera énorme. Enfin, en sports collectifs, les volleyeurs français, champions olympiques en titre, et les handballeuses françaises, également championnes olympiques en titre, sont aussi en lice pour le plus beau métal.

Ils visent un podium

Eux ne sont pas les favoris n°1 de leur discipline dans ces Jeux, mais les voir monter sur le podium serait naturel tant leurs performances les en rapprochent. A commencer par Koumba Larroque (lutte), Magda Wiet-Hénin (taekwondo), Marc-Antoine Olivier (eau libre) ou Valentin Prades (pentathlon moderne), mais aussi Cyréna Samba-Mayela (100 m haies) et la vitesse par équipes hommes (piste).

Parmi les "jeunes" sports olympiques, Dany Dann (breaking) et Oriane Bertone (escalade) pourraient être les premiers médaillés olympiques français de leur discipline.

Parmi les "jeunes" sports olympiques, Dany Dann (breaking) et Oriane Bertone (escalade) pourraient être les premiers médaillés olympiques français de leur discipline.

Enfin, les sports collectifs ne sont pas en reste : si ce sera sans doute dur pour la bande de Victor Wembanyama, les basketteuses françaises visent une finale olympique. Pour les handballeurs français, c'est évidemment le cas, mais leur début de compétition ne les place plus parmi les plus sérieux candidats.

Ils peuvent créer la surprise pour une médaille

Pour eux, accrocher une médaille olympique serait un exploit qui n'a rien de farfelu au vu de leurs performances. C'est le cas des footballeurs de Thierry Henry, notamment, et des pongistes de la fratrie Lebrun (Félix jouera le bronze aujourd'hui, dimanche 4 août, à 13h30, avant le début de l'épreuve par équipes hommes dès lundi face à la Slovénie).

Paris 2024 - Football : Thierry Henry : "C'est une équipe de fou"

C'est aussi le cas de Logan Fontaine (eau libre), Amida Zidani (boxe) et de deux des médaillées des championnats d'athlétisme de Rome en juin, à savoir Alice Finot (3000 m steeple) et Auriana Lazraq-Khlass (heptathlon).

A seulement 16 ans, B-Girl Syssy (breaking) pourrait confirmer tout son potentiel en décrochant un podium olympique, tout comme Mathilde Gros (piste), qui avait raté ses JO 2021 mais qui enchaîne les podiums européens depuis.