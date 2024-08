JO de Paris 2024 : Aya Nakamura confie être "fière" de sa performance lors de la cérémonie d'ouverture, mais scandalisée par les polémiques

Un mois après sa performance lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Aya Nakamura est revenue sur les polémiques autour de sa nomination dans un live diffusé dimanche 25 août sur Instagram. La chanteuse de 29 ans se dit notamment "chokbar", soit profondément choquée, par les polémiques qui ont surgi après sa prestation sur le pont des Arts avec la Garde républicaine.

Aya Nakamura avait été visée par de nombreux propos racistes avant même sa performance, quand sa participation à la cérémonie était encore une rumeur. L'artiste mondialement reconnue explique d'ailleurs qu'elle n'a reçu "des remarques bizarres sur [son] physique" que depuis le début de sa renommée. "En tant qu'artiste et femme noire, j'ai pris pour tout le monde", se désole-t-elle. Elle raconte ainsi "des discussions où des gens disaient qu'[elle] était sensible", reprenant ainsi "la caricature de la femme noire". "Quand je voyais des trucs sur les réseaux sociaux, je me dis heureusement que je ne suis pas tombée sur tout parce que franchement, j'aurais pu insulter des mamans", lance-t-elle.

"C'était moi l'élue". Aya Nakamura sur Instagram

La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde s'épanche par ailleurs sur sa performance le soir du 26 juillet. "C'était chaud, c'était trop bien", décrit-elle, avant de confier être "trop fière" d'elle. Aya Nakamura a chanté un medley avec deux de ses tubes (Pookie et Djadja) et For me Formidable de Charles Aznavour, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Aya Nakamura assure s'être "amusée avec la Garde républicaine" qui l'accompagnait. Quand elle regarde la rediffusion de la cérémonie, l'artiste franco-malienne se rend désormais compte que cette prestation était "un banger", c'est-à-dire quelque chose d'exceptionnel.

Incroyable performance d'Aya Nakamura sur ses plus grands tubes, accompagnée de la Garde Républicaine ! 🔥



👉 https://t.co/qsB1Tdiqg5#ceremoniedouverture #paris2024 pic.twitter.com/k24WdjseKW — France tv (@FranceTV) July 26, 2024

Aya Nakamura se montre donc très heureuse d'avoir accepté de faire la cérémonie, même si au début elle ne "savait même pas ce que représentaient" les Jeux olympiques et "le poids qu'avait l'évènement". "Je me posais beaucoup de questions parce que je voyais des artistes demander la place", se souvient-elle. Parmi ces artistes, le chanteur M. Pokora avait notamment fait part de sa déception de ne pas avoir été approché.