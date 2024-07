JO de Paris 2024 : 60 médailles attendues pour la France, dont 27 en or, dans la dernière projection avant les Jeux

Une pluie de médailles pour les Tricolores ? Avec 27 titres et 60 médailles, la France pourrait réaliser ses Jeux les plus prolifiques depuis 1900, qui se déroulaient déjà à Paris, selon les projections de l'institut Gracenote Nielsen. En février, lors d'une de ses premières projections, cet institut tablait sur un total de 52 médailles et 27 titres (et 14 en argent ainsi que 11 en bronze), la France pourrait finalement en décrocher encore plus cet été.

Dans cette ultime projection, les Bleus sont donc classés en troisième position, derrière les Etats-Unis (112 médailles) et la Chine (86), mais devant la Grande-Bretagne (63) grâce à son meilleur total de médailles d'or (27 contre 17). Avec ces 27 titres, la France ne serait qu'à 12 médailles des leaders américains. Les Tricolores avaient terminé les JO de Tokyo en 2021 avec 29 titres de moins que les Nord-Américains (39, contre 10 médailles d'or). Un écart immense qui pourrait donc être fortement réduit.

L'ultime projection sur le décompte de médailles des Jeux olympiques de Paris, dévoilée par l'institut Gracenote Nielsen, en juillet. (GRACENOTE NIELSEN)

Pour atteindre ce total impressionnant de 60 podiums, Gracenote Nielsen n'a pas revu, par rapport à février, sa projection en termes de titres, mais a augmenté considérablement celle des médailles d'argent (de 14 à 21), le bronze ne bougeant presque pas (de 11 à 12). La France serait sur les podiums de 28 disciplines, alors que, jusque-là, elle n'a jamais cumulé de médailles dans plus de 19 sports aux Jeux. En 1900, lors des Jeux de Paris, la France avait amassé un total de 115 médailles.

Toujours un avantage d'accueillir les JO

Disputer les Jeux olympiques à domicile justifie évidemment cette importante hausse. Les athlètes connaissent mieux l'environnement et les infrastructures, sans oublier le soutien du public, qui peut les aider à se dépasser. En outre, l'Agence nationale du sport (ANS) a eu droit à un budget colossal, qui lui a permis d'accompagner au mieux les sportifs. Pour ces différentes raisons, la délégation française pourrait quasiment tripler son nombre de sacres à Paris, après ses dix médailles d'or à Tokyo.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, seulement deux pays hôtes n'ont pas augmenté leur nombre de médailles par rapport à l'édition précédente. C'était le cas de la Finlande à Helsinki en 1952 (-2) et les Etats-Unis à Atlanta en 1996 (-7). Lors des derniers Jeux, à Tokyo, les Japonais ont décroché 15 titres de plus qu'en 2016. Selon Gracenote Nielsen, la France remporterait donc 23 médailles de plus, dont 19 sacres supplémentaires, par rapport à 2021.