JO 2024 : les basketteuses tricolores en finale, les "fous" de Thierry Henry en argent, du bronze en "ping"... Ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 9 août

On entre dans la dernière ligne droite. A deux jours de la fin de ses Jeux olympiques, la France s'est adjugée deux nouvelles médailles, vendredi 9 août. Si l'équipe de Thierry Henry a été frustrée par l'Espagne et doit se contenter de l'argent en foot masculin, le tennis de table tricolore a conclu une quinzaine historique sur une victoire dans le match pour le bronze par équipes chez les hommes.

Les basketteuses tricolores en finale

En basket, les Françaises sont venues à bout de la Belgique en demi-finales à l'issue d'une prolongation maîtrisée (81-75). Et pourtant, elles se sont fait peur dans le money time, voyant fondre leur avance de six points à 56 secondes de la fin du temps réglementaire. Grâce à cette victoire, les Bleues prennent leur revanche après leur revers contre les Belges, à ce même stade de la compétition, lors du championnat d'Europe 2023.

Paris 2024 - Basket-ball : le résumé de France - Belgique L'équipe de France féminine de basket a dominé la Belgique en demi-finale du tournoi olympique, vendredi 9 août à l'Arena Bercy. (France 2)

"On est explosées, on a tout donné. La première mi-temps a été compliquée, quand elles reviennent sur la prolongation, c'est compliqué aussi. Mais on se dit qu'on va le faire, on a fait une longue préparation pour ça. On avait envie d'aller la chercher et à la fin ça paye", a réagi l'ailière Valériane Ayayi au micro de France 2. Les joueuses tricolores disputeront leur deuxième finale après celle des "Braqueuses" de 2012, dimanche à 15h30. Comme dans le tournoi masculin, ce sera face aux Etats-Unis, les grandissimes favorites du tournoi, septuple tenantes du titre.

Les "fous" du foot se font damer le pion

Au Parc des Princes, les troupes du général Alexandre Lacazette espéraient prendre l'or, quarante ans après le premier sacre français à Los Angeles. Mais elles ont finalement été battues par une Espagne très efficace au terme d'un scénario à rebondissements (5-3 a.p.). Après l'ouverture du score d'Enzo Millot sur une erreur du gardien parisien Arnau Tenas, les Bleus ont encaissé deux buts de Fermin Lopez et un coup franc direct d'Alex Baena avant la pause.

Paris 2024 - Football : le résumé de France - Espagne L'équipe de France masculine de football s'est inclinée en finale du tournoi olympique 5-3 face à l'Espagne, après prolongation, le vendredi 9 août, au Stade de France. (France 2)

Maghnes Akliouche a réduit la marque en deuxième période pour permettre à Jean-Philippe Mateta d'égaliser en toute fin de match sur pénalty. Malgré une prolongation arrachée, les protégés de Thierry Henry ont été vaincus sur un doublé signé Sergio Camello. A noter que les championnes du monde espagnoles se sont inclinées contre l'Allemagne dans le match pour le bronze (0-1).

Bilan historique pour le tennis de table français

La Fédération française de tennis de table n'avait ramené que deux médailles dans son histoire avant ces JO. La voilà désormais avec un bilan doublé. Cinq jours après le bronze de Félix Lebrun en individuel, le cadet de la fratrie la plus connue de Paris a remis ça en équipes avec son frère, Alexis, et Simon Gauzy. Eliminés par la Chine dans le dernier carré, les Bleus ont pris le meilleur sur le Japon en petite finale (3-2).

Paris 2024 - Tennis de table : les meilleurs moments de France - Japon . (.)

A 17 ans, "Féfé" a sorti le grand jeu en dominant d'abord le n°1 nippon, Tomokazu Harimoto, après trois balles de matchs sauvées, puis en venant à bout du plus modeste Hiroto Shinozuka lors d'une cinquième rencontre décisive. Avant cela, Alexis Lebrun et Simon Gauzy avaient marqué le premier point des Tricolores en double, mais s'étaient inclinés chacun en simple. Qu'importe, puisqu'ils repartent avec la breloque autour du cou et des souvenirs d'un public en transe plein la tête.

Déceptions en athlétisme

L'athlétisme tricolore affiche toujours zéro pointé. On pouvait espérer une surprise sur 400 m haies avec la finale de Clément Ducos. On pouvait aussi espérer une médaille du relais féminin 4x100 m. Mais il n'en a finalement rien été. Le hurdler a pris la quatrième place, comme Orlann Oliere, Gémima Joseph, Hélène Parisot et Chloé Galet avant lui sur la piste du Stade de France. Et ce, en dépit d'une réclamation posée contre l'équipe britannique pour une sortie irrégulière de leur couloir.

Paris 2024 - Athlétisme : les Françaises terminent au pied du podium Les Françaises du relais 4x100 m femmes ont terminé quatrièmes de leur finale olympique, vendredi 9 août au Stade de France. (France 2)

Pas spécialement attendus, les hommes du 4x100 m n'ont pas réussi non plus à se sublimer et se sont logiquement classés sixièmes de la finale masculine, loin derrière le Canada d'André De Grasse, champion olympique. Privés de Noah Lyles, malade, les Américains ont en revanche été disqualifiés après un passage de témoin raté.

Pas de médaille pour les b-girls "Carlota" et "Sissy"

Pour l'introduction du break aux Jeux olympiques, les b-girls tricolores ont été largement soutenues sur la place de la Concorde. Mais ni "Carlota", éliminée après trois défaites lors du premier tour, ni "Syssy" ne sont parvenues à atteindre le dernier carré. L'athlète de 16 ans s'est sortie de son groupe avec une victoire et deux revers, mais a finalement été battue en quarts de finale par la Japonaise "Ami" (3-0).

Paris 2024 - Break : Sya Dembele s'incline en quarts de finale

Céline Boutier se replace avant la dernière journée

La golfeuse tricolore n'a pas eu autant de réussite que lors du premier tour sur le National de Guyancourt (Yvelines) mais elle s'est reprise après avoir perdu pied ce jeudi. Grâce à trois birdies sur les derniers trous, elle a corrigé le tir de son triple bogey du n°13. La n°1 française termine ainsi la journée avec 71 coups, soit une unité sous le par.

Paris 2024 - Golf : Céline Boutier reste au contact des leaders après la 3e journée La golfeuse française Céline Boutier occupe la septième place (ex aequo) au provisoire, à la veille de la dernière journée de compétition olympique, vendredi 9 août, sur le parcours du golf national de Guyancourt (Yvelines). (France 2)

Avant le final, elle pointe à la 7e place ex aequo, à trois coups du podium olympique et cinq de l'or. "Il n'y a pas grand-chose à perdre, c'est donc une position relativement plus facile qu'en étant leader. Avoir quand même une chance demain, c'est assez positif. Les neuf derniers trous sont assez difficiles, il peut vraiment tout se passer", a-t-elle commenté.