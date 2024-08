JO de Paris 2024 : le Sergeïstan, la fausse délégation qui a (presque) rejoint les JO

Le tiktokeur Mehdi Jibril a créé une fausse délégation olympique, le Sergeïstan. Accueillie à la India House et ayant même défilé sur la Seine, elle cartonne sur les réseaux sociaux et intrigue les touristes.

Vous ne rêvez pas, une 207e délégation est née en plein Jeux olympiques de Paris : le Sergeïstan a rejoint le gotha du sport mondial. Enfin, pas tout à fait… Il s'agit en réalité d'une blague bon enfant du tiktokeur Mehdi Jibril accompagné de trois de ses amis.

Le 1er août, il poste une vidéo "se faire passer pour des athlètes des JO avec un faux pays". Elle devient virale. Une semaine plus tard, elle cumule 2,7 millions de vues sur TikTok et 3,8 millions sur Instagram.

Pour mener à bien cette mission, les amis n'ont pas fait les choses à moitié. Des tenues de survêtement bleu et jaune floquées "Sergeïstan official" et des anneaux olympiques, un drapeau, un relais de la flamme et même un défilé sur la Seine sur leur propre embarcation, façon cérémonie d'ouverture.

Une interview pour la télévision brésilienne

Les quatre athlètes de la délégation s'appellent tous évidemment Sergeï et jouent le jeu à fond. Danses avec les touristes, selfies, poignées de mains jusqu'à être reçus en grande pompe à la India House au parc de la Villette et obtenir une interview à la télévision brésilienne.

"À la base, je fais des caméras cachées, je joue des personnages. Cela faisait quelques semaines que j'étais dans un délire Borat et je me suis dit que ce serait cool de faire un truc pour les JO, de faire un faux pays et Sergeï, c'est un prénom qui nous faisait rigoler", raconte Mehdi Jibril sur France Bleu Paris.

"C'est un truc de fou ce qu'il s'est passé !" : Mehdi, Elio et Markouch se font passer pour des athlètes du Sergeïstan, une fausse délégation olympique !



📻 Le 6/9 France Bleu Paris 2024 avec @RobinBernaud pic.twitter.com/7vSarVE3gi — France Bleu Paris (@francebleuparis) August 7, 2024

Le vidéaste peut maintenant profiter des JO pour continuer à faire connaître sa délégation du Sergeïstan au monde entier. En attendant, l'organisation des Jeux a invité la fausse nation au Champions Park, là où paradent les médaillés olympiques.