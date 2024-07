JO 2024 : écrans géants, commentaires pédagogiques, navettes maritimes... Comment les organisateurs veulent démocratiser les épreuves de voile à Marseille

Les Jeux olympiques ne se vivront pas que dans la capitale. À Marseille, près de 500 000 spectateurs sont attendus pour assister aux épreuves de voile et à dix matchs du tournoi olympique de foot, qui commence dès mercredi 24 juillet au Vélodrome avec le match France-Etats-Unis à 21h.

Les épreuves de voile vont aussi débuter à Marseille. Les régates se dérouleront au large de la Marina olympique, sous les yeux de 12 500 spectateurs chaque jour, rassemblés sur la plage.

"Acculturer" les spectateurs à la voile

Depuis une colline qui surplombe la plage, les spectateurs pourront admirer les athlètes en train de naviguer en mer. "Ce ne sera pas comme voir Teddy Riner sur son tatami", glisse Pauline Laid, directrice de la Marina olympique de Marseille. Tout a été fait pour que les émotions vécues au large atteignent le public. "On ne peut pas s'attendre à voir le sportif en train de performer aussi près que dans un stade, poursuit la directrice. On veut vraiment les toucher et les acculturer à la voile olympique, via des écrans géants et avec un commentaire sportif de qualité qui explique vraiment ce qu'il se passe, quel bateau est passé devant... Parce que la voile olympique, ce n'est pas aussi simple qu'une course en athlétisme avec le premier arrivé qui a gagné."

"Notre défi a été de rapprocher ce qui se passe loin sur l'eau du spectateur à terre." Pauline Laïd, directrice de la Marina olympique à franceinfo

Il sera aussi possible d’acclamer les champions de voile quand ils longeront la digue pour venir récupérer leur médaille. Le podium est installé sur le sable, tout près d’un bout de plage réservé aux spectateurs. C'est le seul site olympique de métropole où l’on pourra faire trempette. "Vous pourrez venir avec votre maillot de bain, avec votre canard gonflable et passer la journée avec vos enfants sur la plage", sourit Pauline Laïd. Au programme ? "Un après-midi de vacances dans un esprit olympique et surtout au contact d'athlètes, qui sont les meilleurs du monde", explique Cédric Dufoix, directeur des sites olympiques de Marseille. C’est devant les baigneurs, que les kitesurfeurs s’envoleront, que les planches à voile s’élanceront.

Des spectateurs en mer, au plus près des régates

L'organisateur invite aussi les spectateurs à s’inscrire, pour pouvoir embarquer aux plus près des épreuves. "En ayant acheté votre billet à 24 €, ce qui est un prix d'entrée pour les Jeux Olympiques sur la marina. Vous allez avoir la possibilité d'aller en mer sur des navettes qui vont vous emmener et vous commenter les régates, au plus près des régates. Vous balader sur la rade sud de Marseille, passer entre les différentes régates qui auront lieu ce jour-là, et vous faire expliquer ce qui se passe."

Quelques milliers de spectateurs auront la chance de vivre les régates quasiment de l’intérieur. Pour ceux qui n’auront pas de billets, les épreuves de voile seront toujours visibles gratuitement depuis la corniche de Marseille, ou depuis une fanzone installée sur la plage par la mairie. Les jumelles sont conseillées.