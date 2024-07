Alors que tout le monde a les yeux rivés sur les nageurs Léon Marchand et Maxime Grousset, tous les deux présents en finale, mercredi 31 juillet, la moisson tricolore s'est poursuivie sans eux. Cassandre Beaugrand, sur le triathlon, a décroché la sixième médaille d'or française dans ces Jeux olympiques de Paris. Anthony Jeanjean, en BMX freestyle, Maxime-Gaël Ngayap Hambou, en judo, et Léo Bergère, là encore en triathlon, ont quant à eux accroché le bronze.

Le triathlon lance la récolte de médailles

Reportées d'une journée en raison de la qualité de l'eau de la Seine, les épreuves de triathlon ont particulièrement réussi aux Français, favoris chez les hommes comme les femmes. Cassandre Beaugrand, sur la ligne de départ dès 8 heures, s'est offert l'or à l'issue d'un sprint maîtrisé en toute fin de course, devant sa compatriote Emma Lombardi, quatrième à seulement 22 ans. La triathlète de 27 ans décroche ainsi la première médaille individuelle dans l'histoire du triathlon français aux Jeux.

Une performance unique de courte durée puisque trois heures plus tard s'élançaient les hommes et... Léo Bergère, médaillé de bronze derrière les deux favoris Alex Yee et Hayden Wilde. Là encore, l'équipe de France est passée proche d'un doublé puisque juste derrière l'athlète de 28 ans se trouvait son compatriote Pierre Le Corre, lui aussi quatrième. Des performances qui placent les Français parmi les grands favoris de l'ultime épreuve de triathlon, le relais mixte. Rendez-vous lundi prochain.

Jeanjean se contente du bronze

Venu chercher l'or après sa cinquième place aux Jeux olympiques de Tokyo, Anthony Jeanjean a terminé 3e de la finale du BMX Freestyle, remportant la première médaille tricolore de l'histoire de cette jeune discipline. Dans l'ambiance surchauffée de La Concorde, le rider de 26 ans, triple champion d'Europe et favori de la compétition, s'est bien rattrapé après une lourde chute lors de la toute première figure de son premier passage.

Auteur d'un deuxième run très aérien, marqué par une figure inédite, il ne cumule "que" 93,76 points, seulement quelques dixièmes derrière l'Argentin Jose Torres, médaillé d'or, et le Britannique Kieran Reilly, en argent. Chez les femmes, la jeune Française Laury Perez, elle aussi victime d'une grosse chute sur son premier passage, a terminé 9e et dernière de la finale.

La "Lebrun mania" perd un membre

Si les frères Lebrun enflamment les tribunes de l'Arena Paris Sud depuis le début des Jeux, il n'y aura plus que Félix en quarts de finale du simple. Le cadet de la fratrie (17 ans) s'est fait peur face au vétéran Dimitrij Ovtcharov, deux fois plus âgé que lui. Menant 3 sets à 0, il s'est fait reprendre 3-3 par l'ex-numéro 1 mondial avant d'arracher la victoire dans la septième manche. Mais son frère aîné Alexis n'a lui pas réussi à bousculer la hiérarchie face au Brésilien Hugo Calderano, 6e mondial, et s'est inclinée 4 manches à 1.

Une médaille de bronze pour éviter la disette

Maxime-Gaël Ngayap Hambou a confirmé la belle lancée sur laquelle surfe le judo français depuis le début des JO, avec au moins une médaille glanée par jour. Le méconnu judoka s'est offert le bronze en -90 kg après un parcours exceptionnel pour ses premiers Jeux olympiques. L'athlète de 23 ans est monté pour la première fois de sa jeune carrière sur le podium d'un grand championnat international, en battant le Brésilien Rafael Macedo en match pour la médaille de bronze.

Il apporte au judo français sa septième médaille (deux en argent et cinq en bronze). Quelques heures plus tôt, Marie-Eve Gahié, deuxième du dernier championnat du monde, avait elle perdu en quarts de finale, avant d'être à nouveau battue en repêchage par la Belge Gabrielle Willems, qui l'a maîtrisée au sol dès les premières secondes du combat.