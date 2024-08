JO 2024 : Benjamin Thomas en or, les handballeuses en finale, exploit de la bande à Wembanyama, Nolot en argent en kitefoil... Ce qu'il faut retenir du jeudi 8 août

Les sports co font le show. Comme les hommes du foot et du volley, les handballeuses tricolores se sont assurées d'une médaille grâce à leur victoire contre la Suède dans le Nord, jeudi 8 août, avant d'être imités dans la foulée par les basketteurs contre l'Allemagne. Du côté de Marseille, Lauriane Nolot a dû se contenter de la médaille d'argent en kitefoil.

Benjamin Thomas, un pistard en or

Il était venu à Paris pour décrocher l'or olympique, il a terminé ses Jeux avec le sentiment du devoir accompli. Sacré champion olympique de l'omnium, Benjamin Thomas a rapporté le 14e titre de la délégation française lors de ces JO. Quatrième à Tokyo, où il avait tout de même décroché le bronze sur l'américaine, il a réussi à surpasser une chute dans la course aux points, ultime tâche de l'omnium, pour assurer sa victoire au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Paris 2024 - Cyclisme sur piste : le résumé de la dernière course de Benjamin Thomas

Régulier tout au long de la journée et des quatre épreuves qui composent sa discipline, l'enfant de Lavaur, dans le Tarn, s'est octroyé le premier titre tricolore sur piste depuis 2000 à Sydney. De quoi graver en lettres d'or cette année 2024 dans sa carrière, lui qui avait déjà gagné sur le Tour d'Italie sur route en mai.

Les handballeuses françaises défendront leur titre

Sacrées championnes olympiques à Tokyo, les joueuses d'Olivier Krumbholz se sont donné le droit de viser une nouvelle breloque en or chez elles. Mais que ce fût dur contre des Suédoises bien décidées à prendre leur revanche pour toutes les fois où les Bleues les ont éliminées en grande compétition (31-28 a.p.). Menées à la pause pour la première fois de la compétition, les Françaises se sont employées pour revenir au score à six mintues de la fin du temps réglementaire et s'offrir une prolongation.

Paris 2024 - Handball : le résumé de Suède - France

Avec l'appui du stade de Villeneuve-d'Ascq (Nord), elles ont ensuite réussi à renverser une partie bien mal engagée. "Pendant la prolongation, les filles ont bien maîtrisé, elles ont été calmes, sereines, elles ont produit du beau jeu. C'est un résultat extraordinaire, ça fait plaisir de gagner les matchs dans ces conditions-là", s'est réjoui le sélectionneur, alors que ses gardiennes Laura Glauser et Hatadou Sako ont brillé. La France en finale affrontera la Norvège, qui l'a battue à ce stade du tournoi au championnat du monde de décembre 2023. De quoi faire oublier la déception de l'équipe masculine.

Exploit des basketteurs français

Les Bleus du basket aussi sont en finale ! Après un début de tournoi en demi-teinte, les hommes de Vincent Collet ont haussé leur niveau de jeu dans la lignée de leur quart de finale contre le Canada pour dominer l'Allemagne dans le dernier carré. Dans une fin de match irrespirable, les Français ont résisté au retour des champions du monde.

Plus en retrait malgré l'ambiance mise par le public à l'Arena Bercy, Victor Wembanyama a laissé ses partenaires faire le spectacle, à l'image de Guerschon Yabusele et Isaïa Cordinier. Trois ans après l'argent de Tokyo, ils tenteront de décrocher l'or olympique, samedi (21h30). Ce sera contre les Etats-Unis, qui ont dû s'employer pour faire tomber la Serbie de Nikola Jokic.

Billal Bennama, argent content

Il n'a encore pas réussi à trouver la solution face à Hasanboy Dusmatov. Contre le champion olympique de Rio (en moins de 49 kg) qui l'avait déjà battu un an auparavant aux championnats du monde amateur, Billal Bennama a de nouveau été dominé en finale, cette fois des Jeux olympiques. Un revers à la décision unanime qui n'efface pas le beau parcours du Français, notamment vainqueur au courage d'un quart de finale accroché.

Paris 2024 - Boxe : Billal Bennama : "Je suis quand même satisfait du travail accompli"

"Je suis fier d'avoir combattu pour eux et de ramener une belle médaille d'argent. Je suis quand même satisfait du travail accompli", veut retenir le Français qui a pris date pour 2028 et Los Angeles, une autre ville de boxe.

Lauriane Nolot, argent amer

Double championne du monde, Lauriane Nolot ne rêvait légitimement que de l'or en kitefoil, d'autant plus après avoir terminé en tête la phase éliminatoire. Mais, alors qu'elle venait de terminer deuxième de la première régate, la Varoise de 25 ans a vu ses espoirs réduits à néant en raison d'une chute dans la deuxième manche.

Paris 2024 - Voile : la chute de Lauriane Nolot

Dans la marina de Marseille, la Française se contente donc de la médaille d'argent derrière la Britannique Eleanor Aldridge, première championne olympique de l'histoire de cette nouvelle épreuve. Il s'agit là de la deuxième médaille de la voile tricolore après le bronze de Sarah Steyaert et Charline Picon en 49er FX. Décevant pour la fédération, qui espérait faire "mieux qu’à Tokyo", mais affiche donc le même bilan.

La surprise Letsile Tebogo sur le 200 m

Beaucoup voyaient Noah Lyles en capacité de réaliser un impressionnant doublé 100 m-200 m. Finalement l'Américain a été battu par plus fort que lui, sur sa discipline favorite. La médaille d'or est revenue au Botswanais, Letsile Tebogo, auteur d'une course parfaite et d'un temps canon de 19''46. Il a devancé sur la ligne l'Américain Kenneth Bednarek (19''62) et le champion olympique du 100 m, seulement troisième en 19''70.

Paris 2024 - Athlétisme : Letsile Tebogo champion olympique sur 200m, Noah Lyles en bronze Le Botswanais Letsile Tebogo est devenu le nouveau champion olympique du 200 m, jeudi 8 août au Stade de France. (France 2)

Letsile Tebogo est ainsi devenu le premier champion olympique botswanais de l'histoire sur l'une des épreuves les plus suivies des JO. Déjà qualifié pour la finale du 100 m, où il avait terminé sixième, battant le record national du Botswana en 9''86.

Les frères Lebrun et Simon Gauzy n'ont pas passé la muraille de Chine

Il n'y a pas eu de miracle face aux meilleurs pongistes du monde. L'équipe de France composée d'Alexis et Félix Lebrun, ainsi que de Simon Gauzy, n'a pas fait le poids face à la Chine en demi-finales de l'épreuve par équipes, jeudi midi. Favoris, les Chinois étaient portés par le numéro un mondial, Wang Chuqin, et le quintuple médaillé olympique Ma Long.