Jeux de Paris 2024 : une parade avec tous les athlètes français se tiendra le 14 septembre sur les Champs-Elysées

Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour faire durer la liesse des Jeux de Paris 2024, une parade va être organisée sur l'avenue des Champs-Elysées le 14 septembre, a appris France Télévisions vendredi 9 août, confirmant une information de RMC Sport. "Rendez-vous pour célébrer nos athlètes", a déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, dans un message publié sur X.

L'évènement, organisé avec l'accord du Comité Paris 2024 et de la Ville de Paris, mettra à l'honneur tous les athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que toutes les personnes qui ont permis la réussite des Jeux, selon l'Elysée.

Cette parade doit permettre aux Français de manifester leur gratitude aux athlètes, médaillés ou non, et de les remercier pour les émotions qu'ils leur ont procurées pendant les deux quinzaines, a expliqué l'Elysée. Le président envisageait cet événement depuis "plusieurs jours pour offrir à la fois au public et aux athlètes la plus belle célébration", a précisé son entourage.