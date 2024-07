Jeux de Paris 2024 : le taux d'occupation des hôtels remonte à "83%", se félicite le représentant des hôteliers parisiens et franciliens

Alors que de nombreux restaurateurs parisiens ont déploré l'effet des mesures de sécurité des Jeux olympiques sur leur activité, dans l'hôtellerie le taux d'occupation remonte à "82-83%", a affirmé lundi 29 juillet Frank Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) Paris Ile-de-France, au micro de France Inter. Il y a "une bonne fréquentation, voire supérieure à ce que l'on fait d'habitude", s'est-il félicité.

"On remonte à un taux [d'occupation] de 82 à 83%, avec de très bons scores dans le haut de gamme parce que les grands sponsors ont réservé pour leurs principaux clients", a précisé Frank Delvau. "Par contre, ce qu'on constate, c'est que ça va rebaisser ensuite dès le 13 août, où les prévisions sont de l'ordre de 40% puisqu'on voit qu'il y a un phénomène d'évitement des touristes étrangers", a-t-il regretté.

Mais le représentant des restaurateurs et hôteliers parisiens et franciliens compte sur un "effet JO" à plus long terme, à l'image du "boom" constaté dans les mois qui ont suivi les Jeux olympiques de Londres en 2012. "On espère bien avoir ce même boom après les JO" de Paris, a-t-il souligné.