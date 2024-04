J-100 avant Paris 2024 : cérémonie d'ouverture, pollution de la Seine, préparation de nos athlètes... posez vos questions

Le compte à rebours passe sous la barre des 100 jours. Place au sprint final pour le comité d'organisation de Paris 2024. Pourtant de nombreux sujets restent brûlants pour réussir les Jeux et assurer la fête à partir du 26 juillet prochain. À commencer par la cérémonie d'ouverture sur la Seine et pour laquelle des plans alternatifs hier tabous deviennent aujourd'hui publics. "On peut le faire et on va le faire", a affirmé lundi Emmanuel Macron sans omettre "des plans B et même des plans C" au Trocadéro ou au Stade de France en fonction de la menace terroriste.

Le fleuve concentre plusieurs inconnues également en ce qui concerne la bonne tenue des épreuves, de natation et de triathlon en l'occurrence. Les athlètes pourront-ils y plonger sans entraver leur santé ? Tony Estanguet, patron des Jeux, admet que le défi "n'est pas facile". "Tout est mis en œuvre pour qu'on y arrive", affirmait-il il y a encore quelques jours alors que l'ONG environnementale Surfrider Foundation publiait des relevés "alarmants" et une quantité de bactéries jugée trop importante.

Côté podiums, un objectif a été fixé aux athlètes français : se hisser dans le top 5 des nations au tableau des médailles. Pour cela, l'Institut national du sport et de la performance (Insep) est notamment aux avant-postes pour fournir aux athlètes tous les outils nécessaires pour briller l'été prochain. L'Insep étudie par exemple le sommeil pour prévenir les blessures, aide à anticiper les attaques de l'adversaire ou les premiers signes de fatigue grâce à la vidéo intelligente. Des domaines d'explorations fascinants.

#OnVousRépond

Vous vous posez des questions sur les Jeux ? Partagez-les-nous dans le formulaire ci-dessous. Notre journaliste Cédric Cousseau vous répondra jeudi 17 avril à 17h sur Twitch et en direct de l'Insep. À ses côtés : Arthur Nys de France 3 Paris Ile-de-France, Apolline Merle de franceinfo sport et Alexandre Guyon des Digueres, adjoint du pôle performance de l’Insep.