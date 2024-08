JO de Paris 2024 : un doublé historique pour les judokas et les cyclistes français, une médaille inédite pour le tir à l'arc... Ce qu'il faut retenir de la journée du 3 août

Au lendemain d'une journée exceptionnelle et historique pour l'équipe de France, entre la troisième médaille d'or individuelle de Teddy Riner aux JO, la quatrième en or sur ces Jeux de Léon Marchand et le triplé en BMX pour ne citer qu'eux, le début du week-end s'annonçait plus calme, samedi 3 août, sur les sites olympiques pour les Bleus. Mais ces JO de Paris ne sont pas comme les autres pour les athlètes français et des médailles sont encore tombées dans leur besace.

Camille Jedrzejewski touche l'argent au pistolet à 25 m

Championne d'Europe en titre, Camille Jedrzejewski était l'une des meilleures chances de médaille pour le camp tricolore au tir. A 22 ans, elle a tenu son rang avec une grande régularité.

Paris 2024 - Tir : Camille Jedrzejewski récole l'argent au pistolet 25m . (France Télévisions)

Elle est ainsi restée au contact du podium tout au long de la finale, après avoir fini 7e des qualifications la veille, et a même disputé un "shoot-out" final face à la Sud-Coréenne Yang Jiin, alors qu'elles étaient à égalité à 37-37. L'or lui a finalement échappé mais l'argent fait son bonheur.

Lisa Barbelin en bronze

Lisa Barbelin a gravé son nom dans le panthéon du tir à l'arc. Elle est devenue la première française à remporter une médaille – de bronze – en individuel féminin.

Paris 2024 - Tir à l'arc : Lisa Barbelin s'adjuge le bronze au terme d'un affrontement haletant . (France Télévisions)

La jeune Mosellane de 24 ans venait avec un objectif clair : une médaille. C'est mission accomplie. Elle s'est imposée au dernier set contre la Sud-Coréenne Hun-young Jeon (6-4). Elle avait été éliminée en demi-finales par Su-hyeon Nam (6-0).

Deux Français sur le podium sur la course en ligne

Ils n'ont rien pu faire face à la supériorité de Remco Evenepoel. Valentin Madouas et Christophe Laporte ont offert les septième et huitième médailles au vélo tricolore sur la course en ligne masculine, samedi 3 août.

Paris 2024 - Cyclisme : Valentin Madouas et Christophe Laporte sur le podium

Parti à soixante kilomètres de l'arrivée, Valentin Madouas a profité du travail de Remco Evenepoel pour résister au retour du groupe de poursuivants, dont Christophe Laporte a réglé le sprint.

L'or par équipes pour le judo français

L'équipe de France de judo s'est offert un doublé ! Après avoir battu le Japon, à Tokyo, en 2021, en finale, les Français ont réitéré l'exploit à Paris, devant leur public. Menés 3 à 1, les Bleus ont réussi à recoller au score grâce à des victoires successives de Joan-Benjamin Gaba et de Clarisse Agbégnénou.

Paris 2024 : Dicko, Riner, Agbegnenou... La France décroche l'or et conserve son titre olympique par équipes Paris 2024 : Dicko, Riner, Agbegnenou... La France décroche l'or et conserve son titre olympique par équipes (France 2) C'est Teddy Riner qui a été tiré au sort pour le combat décisif. Médaillé d'or en individuel la veille, le Français l'a remporté après sept minutes irrespirables face à Tatsuru Saito pour amener une fois de plus le judo français sur le toit de l'Olympe.



Déception pour les sabreuses françaises

Manon Apithy-Brunet, Sara Balzer et Sarah Noutcha se sont inclinées en petite finale du sabre par équipes au Grand Palais face au Japon (45-40). Après l'or et l'argent en individuel de Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, les escrimeuses visaient l'or. Elles ont été stoppées en demi-finale par la Corée du Sud, avant de voir leurs espoirs de médaille s'évaporer face au Japon malgré une belle entame de rencontre.

La médaille en chocolat pour le relais mixte de la natation

La logique a été respectée sur le 4x100 m 4 nages. Yohann Ndoye-Brouard (dos), Marie Wattel (papillon), Béryl Gastaldello (nage libre) et, encore lui, l'incontournable Léon Marchand (brasse) ne sont pas parvenus à résister aux assauts des Américains, des Chinois mais surtout des Australiens.

Paris 2024 - Natation : Maxime Grousset craque en finale du 100m papillon

Le relais bleu, arrivé septième des qualifications ne faisait pas partie des grands favoris de l'épreuve, malgré la présence du quadruple médaillé olympique Léon Marchand. Et même si Ndoye-Brouard et Marchand étaient parvenus à placer la France à la troisième position à mi-chemin du relais, les Australiens sont parvenus à rattraper leur retard et à dépasser la France sur le papillon. Le relais mixte signe quand même un record de France en 3'40"96. Les Américains, en or, signent eux, un record du monde en 3'37"43.

Les Bleues d'Hervé Renard éliminées en quarts

Elles visaient la médaille olympique, elles n'auront rien. Les Bleues du football, pourtant favorites de cette rencontre, ont été éliminées par le Brésil en quarts de finale du tournoi olympiques (1-0). Et les Françaises peuvent s'en vouloir. Après un pénalty raté à la 16e minute, les joueuses d'Hervé Renard n'ont jamais réussi à concrétiser leur supériorité et ont pris un but à la 82e minute de jeu.