JO de Paris 2024 : basket féminin, Elodie Clouvel en pentathlon... Les chances de médailles françaises du dimanche 11 août

En ce dimanche 11 août, jour de la cérémonie de clôture de ces Jeux olympiques de Paris 2024, très peu d'épreuves sont au calendrier et tous les espoirs français reposeront sur la finale de basket et celle du pentathlon féminin.

Quarante-huit heures après leur épique victoire en demi-finales, au bout de la prolongation face à la Belgique (81-75), les basketteuses françaises disputent, à partir de 15h30, la médaille d'or aux Américaines. Contrairement à leurs homologues masculins, les joueuses de Jean-Aimé Toupane n'ont pas vraiment tremblé pendant ces Jeux olympiques et n'ont perdu qu'un seul match, face à l'Australie en phase de poules (72-79) alors qu'elles étaient déjà qualifiées. Il s'agit désormais de "terminer le travail" comme promet l'intérieure Iliana Rupert, face à une Team USA invincible aux Jeux depuis 1992.

Et si le pentathlon offrait à l'équipe de France une ultime médaille ? Les pentathlètes françaises Elodie Clouvel et Marie Oteiza se sont qualifiées aisément pour la finale programmée dimanche entre 11 heures et 13 heures, terminant 6e et 7e de leurs demi-finales. Vice-championne olympique à Rio en 2016, Clouvel a même réussi la meilleure performance en escrime, qui est conservée en finale, alors que les compteurs sont remis à zéro dans les autres disciplines. Cette performance à l'épée la place parmi les prétendantes au podium olympique.