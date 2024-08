Jeux de Paris 2024 : Sofiane Oumiha en finale à la boxe, Cyrian Ravet lance le taekwondo... Les chances de médailles françaises du mercredi 7 août

Retrouver les podiums. Après un mardi vierge, les Français sont déjà assurés de faire bouger leur total de médailles, mercredi 7 août, pour le 12e jour de ces Jeux olympiques de Paris. En finale des moins de 63.5 kg, Sofiane Oumiha tentera de décrocher le 14e titre du clan tricolore dans ses JO à la maison, à moins qu'un autre boxeur ait créé un exploit inattendu plus tôt dans la journée.

Juste avant Oumiha, Djamili-Dini Aboudou Moindze sera aussi sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros pour sa demi-finale en plus de 92 kg. S'il échoue face à son adversaire espagnol, le poids lourd français récupérera le bronze, sinon ce sera direction la finale et donc l'argent ou l'or.

Sport de combat toujours, le taekwondo prend possession du Grand Palais qui a souri aux Bleus de l'escrime en individuel. Chez les hommes en moins de 58 kg, Cyrian Ravet, tête de série numéro 4, pourrait parfaitement lancer la délégation. Le triple champion d'Europe a remporté le Grand Prix de Paris en 2022, preuve qu'il sait se nourrir de l'énergie du public.

Des exploits nécessaires

Outre les combattants, il faudrait un exploit pour voir une autre médaille tomber dans l'escarcelle tricolore. En voile, les équipages mixtes en dériveur (Camille Lecointre et Jérémie Mion, 7e avant la Medal Race) et en multicoque (Tim Mourniac et Lou Berthomieu, 6e avant la Medal Race) ont besoin d'un retournement de situation pour monter sur le podium. Idem, du côté des Françaises de la poursuite, en cyclisme sur piste, 7e chrono des qualifications et qui doivent faire l'un des quatre temps les plus rapides pour s'offrir une finale pour le bronze.

En athlétisme, Marie-Julie Bonnin et Ninon Chapelle devront sortir le concours de perche de leur vie dans une finale pléthorique avec 20 sauteuses. Tout proche du Stade de France, dans le centre aquatique flambant neuf de Saint-Denis, les Françaises, cinquièmes après deux programmes en natation artistique, ont seize points de retard sur le podium avant le programme acrobatique. Enfin, après être revenus de loin en quarts contre l'Allemagne, les volleyeurs tricolores, champions olympiques en titre, peuvent s'assurer une médaille en cas de victoire contre l'Italie.

Les Français engagés mercredi 7 août