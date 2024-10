Faisabilité technique, coût financier... Le souhait d'Anne Hidalgo de revoir les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel a du plomb dans l'aile

La maire de Paris espère voir réinstaller sur le monument des anneaux plus légers et plus résistants aux aléas météorologiques, mais sa proposition se heurte à des doutes d'ordre techniques, financiers et politiques.

Ils ne trônent plus sur la tour Eiffel depuis le 27 septembre dernier. Les anneaux olympiques, installés à la fin du mois de juin pour célébrer les JO de Paris, étaient trop lourds et trop peu résistants à la météo pour réaliser le rêve d’Anne Hidalgo : garder sur le plus symbolique des monuments parisiens, le souvenir de cet été de rêve.

Mais la maire de Paris avait annoncé dès la fin des Jeux olympiques qu’elle n’avait pas renoncé, que des anneaux plus légers viendraient bientôt les remplacer, pour trôner pourquoi pas jusqu’en 2028, et les JO de Los Angeles. Sauf qu’en coulisses, on commence à douter de la concrétisation de cette promesse qui paraît désormais aussi complexe que dépassée.

"Il est peut-être temps de tourner la page"

Il y a d’abord le doute technique. L’étude commandée par le CIO, le Comité international olympique, semble moins évidente qu’annoncée : des anneaux plus légers, mais en quel matériau ? Pour un an ou pour trois ans ? Seront-ils installés en été ou en hiver ? Pour l’instant, aucune solution ne fait consensus.

L’autre doute est d'ordre financier : le CIO a payé la première étude et il s’est dit prêt à participer financièrement. Mais à ce stade, la répartition des coûts, surtout ceux d’entretien, n’est pas du tout actée.

Enfin, et c’est peut-être le plus problématique, il y a un doute politique, si ce n'est un véritable clivage. "Au bout de combien de temps ça n’aurait plus de sens ?", s’interrogent certains pourtant parmi les plus grands partisans des Jeux. "Il est peut-être temps de tourner la page", avancent d'autres. Alors y a-t-il une date butoir pour revoir les anneaux sur la Tour Eiffel ? "Avant l’été prochain", répond l'Hôtel de ville à franceinfo.