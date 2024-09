Direct Suivez la Parade des athlètes olympiques et paralympiques français sur les Champs-Elysées

Paris 2024 s'offre une dernière fête avant de raccrocher les Phryges. Athlètes, organisateurs, bénévoles... A partir de 16 heures, samedi 14 septembre, environ 10 000 personnes vont défiler à l'occasion de la Parade des champions sur les Champs-Elysées et la place de l'Etoile, avant de tourner la page des Jeux olympiques et paralympiques en musique, jusqu'à minuit. Parmi les médaillés présents figureront notamment les Bleus du rugby à 7, les frères Alexis et Félix Lebrun ou encore les judokas tricolores, dont Teddy Riner et Romane Dicko. Suivez ces festivités dans notre direct.

Des médaillés décorés de la Légion d'honneur ou de l'ordre national du Mérite. A l'occasion d'une cérémonie, les médaillés olympiques et paralympiques vont recevoir la Légion d’honneur ou l'ordre national du Mérite au pied de l'Arc de triomphe à Paris, a appris vendredi franceinfo auprès de l'Elysée et du ministère des Sports. En tout, 187 athlètes seront décorés, dont 120 seront présents samedi à la Parade des champions.

Un "best-of", selon le directeur des cérémonies. "On va essayer d'appliquer à cette journée les mêmes ingrédients que pendant les Jeux, avec des éléments spectaculaires et aussi des surprises", a déclaré le directeur des cérémonies de Paris 2024, Thierry Reboul. "On a sorti quatre albums [les quatre cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques], c'est le moment du best-of", a-t-il ajouté, interrogé sur la thématique de ce dernier spectacle populaire. "On va proposer tout ce que l'on a vu et que les gens aimeraient revoir une dernière fois."

Quatre mille policiers et gendarmes mobilisés. Le public sera accueilli à partir de 14 heures sur la zone des Champs-Elysées. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur démissionnaire, a annoncé que 4 000 policiers et gendarmes seraient mobilisés pour cette occasion. "Une jauge maximale de 40 000 personnes a été fixée pour la zone entourant la place de l'Etoile, tandis qu'elle sera de 30 000 spectateurs sur les Champs-Elysées", a précisé Thierry Reboul, le directeur des cérémonies de Paris 2024.