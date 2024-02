Direct Paris 2024 : Emmanuel Macron est arrivé au village olympique qu'il inaugure, à cinq mois de l'ouverture des JO

L'échéance se rapproche. Après sept ans de construction, Emmanuel Macron inaugure jeudi 29 février le village olympique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), à cinq mois des JO de Paris (26 juillet-11 août). Ce complexe va accueillir près de 14 500 athlètes avec leur staff. Les clés de ce village vont être remises aux organisateurs, en présence d'Emmanuel Macron, dont la dernière visite sur le site remonte à octobre 2021. "Demain, j'inaugurerai le village olympique et paralympique qui, au-delà de son ambition de fournir un accueil optimal aux athlètes, deviendra au lendemain des Jeux un vrai morceau de ville pour les habitants de Seine-Saint-Denis", a-t-il écrit mercredi soir sur son compte X. Suivez notre direct.

Un gigantesque complexe. Le village regroupe quelque 82 bâtiments, 3 000 appartements et 7 200 chambres sur un site qui s'étend sur 52 hectares entre Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen, au nord de Paris. Hormis un retard évalué à "quelques semaines" par le président de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo), Nicolas Ferrand, pour les bâtiments situés sur l'île Saint-Denis, le calendrier prévu pour la livraison a été tenu.

Le travail n'est pas terminé. Pour pouvoir accueillir les 206 délégations olympiques, les organisateurs vont devoir désormais équiper les appartements et aménager les centres de services pour les athlètes. "Cela représente plus de 345 000 pièces en tout qui vont être acheminées. Des couettes, des tables de chevet, des lits (il y en aura 14 250), 8 200 ventilateurs et 5 535 sofas", détaille Laurent Michaud, directeur des villages olympiques et paralympiques au comité d'organisation de Paris 2024.

Un "chef-d'œuvre" de l'industrie de la construction française. Le village olympique est "le chef-d'œuvre de ce que l'industrie de la construction sait faire en France", estime, sur franceinfo, Nicolas Ferrand, le directeur général de la Solideo. Les difficultés liées au Covid-19 et à la guerre en Ukraine ont entraîné une révision à la hausse du budget de la société, avec une augmentation de 140 millions d'euros en 2022, s'élevant ainsi à près de 4,5 milliards d'euros.