"Ces métiers vont perdurer après 2024" : en Seine-Saint-Denis, les associations se mobilisent pour que les Jeux olympiques créent de l'emploi

Dans un complexe sportif en bas des barres d'immeubles à Saint-Ouen, Eddy passe un entretien d'embauche pour travailler dans un magasin de sport, sur une table en plastique installée pour l'occasion. Quand la recruteuse lui demande, CV à l'appui, pourquoi elle doit l'embaucher, le jeune homme n'hésite pas : "Je suis certain d'exceller dans ce domaine-là ! C'est quelque chose qui me plaît."

Attiré à ce job dating – c'est-à-dire un événement de recrutement massif concentré sur une journée – par le bouche à oreille, il ne savait rien des Jeux olympiques : apprendre que l'événement va créer des emplois le rassure pour son futur. "Pour l'avenir, ça me donne beaucoup de confiance et je trouve que c'est très encourageant, voilà pourquoi j'ai participé", explique-t-il.

Les JO comme tremplin vers l'emploi

C'est justement pour les jeunes Franciliens, comme Eddy, que la caravane "Héritage en partage", qui regroupe une trentaine d'associations locales, sillonne la Seine-Saint-Denis pour qu'ils sachent qu'aujourd'hui 150 000 emplois liés aux JO sont déjà disponibles dans beaucoup de secteurs. "Sécurité, sûreté, restauration, services, commerces, ventes, accueil des visiteurs aussi bien que des équipes sportives", énumère Zeina Lis, du centre de formation Ifocop.

"Nous les accompagnons aujourd'hui pour rencontrer ces jeunes et voir quelles sont les formations adaptées qui pourront les aider à avoir un travail pendant les JO ou pendant d'autres manifestations en Ile-de-France ou même dans leurs projets d'avenir." Zeina Lis, Ifocop à franceinfo

Et sur ce point Slimane Tirera, du comité Paris 2024, insiste : les JO ne doivent pas être une finalité mais un tremplin pour les jeunes. "Ce sont des métiers qui vont perdurer après 2024 parce qu'il y aura d'autres événements grâce à l'énergie des Jeux, développe-t-il. Ils débutent dans une entreprise plus ou moins liée aux Jeux, et puis ils se disent qu'il y a une carrière, et non un événement ponctuel ou un emploi temporaire. Ils peuvent commencer par manœuvre et finir conducteur de travaux, voire ingénieur pour les plus courageux."

La caravane "Héritage en partage" visitera aussi les territoires ruraux des régions où seront organisées des épreuves des Jeux olympiques.