"Ça fonctionne très bien" : un premier bilan positif pour les transports en commun une semaine après le début des JO de Paris 2024

C'était l'un des gros points d'interrogation avant le début de ces Jeux olympiques de Paris 2024 : les transports franciliens allaient-ils tenir le coup avec l'arrivée des 15 millions de touristes ? Après une semaine d'épreuves - et de mise à l'épreuve du réseau -, seul un incident notable a été recensé sur la ligne 13. Les retours des touristes, comme des Parisiens, sont positifs et unanimes.

Station Miromesnil, près des Champs-Élysées, Margaux monte dans la ligne 13 pour rentrer chez elle. "J'avais vraiment hyper peur parce qu'il y a le Stade de France au bout de la ligne", explique la Parisienne qui craignait des incidents en cascade et des métros bondés. Mais depuis le début des JO, elle n'a connu rien de tout ça. "J'ai rarement eu aussi peu de personnes dans les rames de métro et tout le monde est trop sympa, se réjouit Margaux. Tout le monde se parle, il y a une ambiance de dingue, les volontaires sont adorables et on n'arrête pas de vraiment remercier la France pour ça. C'est dingue."

Des transports parisiens plébiscités

Aux heures de forte affluence, au début et à la fin des épreuves, les temps d'attente ne sont pas excessifs, d'après Maëlle. "J'étais hier à la natation, donc à la Paris La Défense Arena, raconte-t-elle. Il n'y a qu'une seule station de métro, donc ça aurait pu vraiment être un problème, car en plus, la capacité est énorme, et c'était ok. Il y avait du monde dans la rame, mais il n'y avait aucun problème. Il n'y a pas eu de mouvement de foule, les gens étaient calmes, c'était parfait. C'était un lundi matin sur la ligne 1, le reste de l'année, rien de plus à signaler, juste avec des gens qui étaient sympa et qui étaient contents d'être là pour une fois."

"Il faut être un peu flexible, mais ça fonctionne très bien", explique Wolfgang, un touriste allemand. Et cela fonctionne encore mieux que les fameuses voies olympiques, à en croire Ciska, directrice sportive de l'équipe de vélo d'Afrique du Sud.

"On a une voiture accréditée, mais je la laisse au village olympique. Un trajet qui me prend 30 à 45 minutes en métro, il me prendrait en voiture entre 1 heure et 1h30 même avec les voies olympiques. Donc je préfère le métro." Une responsable de la délégation d'Afrique du Sud à franceinfo

Il y a 97% des voyageurs des transports parisiens qui sont satisfaits depuis le début des Jeux, selon un sondage Ipsos.

"Personne ne manque à l'appel"

Un satisfecit en partie grâce aux centaines d'agents en gilet violet présents dans chaque station. "Tous nos personnels sont là, insiste Jean Castex, PDG de la RATP. Il y a ceux qui sont en renfort, les saisonniers, les prestataires que nous avons recrutés pour les Jeux olympiques. Mais il y a d'abord les personnels RATP. Et je le dis depuis le début : pas un conducteur, pas un agent de station, pas un mainteneur ne manquent à l'appel."

Jean Castex en profite pour relance un appel : il demande aux voyageurs d'être vigilants, car il y a encore trop de bagages qui sont encore oubliés dans les transports en commun.