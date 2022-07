Budget des JO 2024, possible arrivée du Tour de France à Nice, changement climatique... Le 8h30 franceinfo d'Amélie Oudéa-Castéra

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, était l'invitée du "8h30 franceinfo", le mardi 26 juillet.

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, était l'invitée du "8h30 franceinfo", le mardi 26 juillet. Elle répondait aux questions de Lorrain Sénéchal et Neïla Latrous.

JO : "Le cahier des charges devra être un peu révisé à la baisse" à cause de l'inflation

"Il faut être lucide sur le fait que le cahier des charges [des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024] devra être un peu contracté, un peu révisé à la baisse", a déclaré ce mardi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. "Le budget du comité d'organisation a été basé sur une hypothèse d'inflation à 1,4%. Donc, quand on est plutôt proche de 5,8%, il y a évidemment un ajustement à faire", a-t-elle avancé. Le budget total de l'organisation des Jeux olympiques de Paris est de huit milliards d'euros.





L'arrivée du Tour de France "ne se fera probablement pas à Paris, plutôt à Nice"

Interrogée sur la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 à Paris, suite aux incidents qui ont eu lieu au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, la ministre a annoncé sur franceinfo que "l'arrivée du Tour de France sera un petit peu anticipée et ne se fera probablement pas à Paris, plutôt à Nice". Elle explique vouloir éviter la "dispersion [des] forces de sécurité". Selon les jours, entre 7 000 et 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés autour des différents sites. La ministre évoque également un besoin d'environ 20 000 agents de sécurité privés, jusqu'à 22 000 "au pic des Jeux".

Un "plan d'adaptation de la pratique sportive au changement climatique"

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a assuré ce mardi sur franceinfo qu'elle prépare un "plan d'adaptation de la pratique sportive au changement climatique" avec le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu, "d'ici la fin de l'année". "Quand on voit les épisodes de canicule qu'on a connus, [il faut] une doctrine qui soit bien harmonisée à l'échelle du territoire (…) dans une logique de sécurité des pratiquants", pour le sport amateur comme pour le sport professionnel, explique Amélie Oudéa-Castéra.

Elle précise toutefois que "ce plan s'ouvre" et qu'aucune mesure n'est en conséquence encore décidée, mais elle présente des pistes de réflexions : "Par exemple, est-ce que, par 42 degrés, on peut faire un marathon entre 14 heures et 16 heures ?"