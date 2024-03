Paris 2024 : un homme condamné à 7 mois de prison après le vol d'une d'un ordinateur et d'une clé USB contenant des données sur la sécurisation des JO

L'homme qui était suspecté d'avoir dérobé un ordinateur et des clés USB contenant les plans de sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris dans un train, a été condamné à "7 mois d’emprisonnement délictuel" vendredi 1er mars, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du Parisien. D'après le parquet de Paris, un ingénieur de la mairie de Paris avait égaré son sac à la gare du Nord, lundi, en fin de journée. Les données perdues "ne contenait que des notes en lien avec la circulation dans Paris lors des Jeux olympiques, et non sur des dispositifs de sécurité sensibles", précisait le parquet mercredi.

L'homme, "né en 2001", a été présenté en comparution immédiate après avoir été arrêté jeudi. Il était "déjà connu pour des faits de vols commis dans un moyen de transport". Il a "été poursuivi des chefs de vols commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs (commis, en récidive légale, le 26 février 2024 et le 7 janvier 2024), de recel de bien provenant d’un vol (en récidive légale) et refus de remettre aux autorités judiciaires son code de téléphone", précise la même source. Le matériel dérobé n'a cependant "pas été retrouvé", affirme par ailleurs le parquet de Paris à franceinfo.