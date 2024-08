Paris 2024 : les tenues des volontaires se revendent à prix d’or

La tenue des volontaires est la tenue tendance du moment. Comptez jusqu'à 200 euros pour un chapeau sur les sites de revente en ligne. L'équipementier Decathlon s'est d'ailleurs dit prêt à vendre les stocks restants en magasin.

En tribune, les volontaires attirent les regards et attisent les convoitises. Plus exactement leur tenue. "On a eu des propositions pour 200 ou 300 euros le bob", s’amuse une volontaire. Sur les sites de vente en ligne, les prix flambent : jusqu’à 350 euros le bob rose et vert, plus de 100 euros le t-shirt, et même le cordon pour tenir l’accréditation se vend à plus de 80 euros. D’autres volontaires acceptent de faire du troc.

Un uniforme populaire

L’uniforme de 15 pièces a été créé par Décathlon. "Le sac, une banane, un coupe-vent, des t-shirts, des pantalons, des chaussures et des chaussettes", énumère une volontaire. La tenue appartiendra aux bénévoles à la fin des Jeux olympiques. Parmi les 45 000 bénévoles, certains comptent le garder en souvenir. Face à la popularité des tenues, l'équipementier français réfléchit à sortir une collection qui en serait inspirée.