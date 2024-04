Paris 2024 : les poids lourds nécessaires au fonctionnement des JO pourront circuler le week-end en France

Livrer les sites de compétition, transporter le linge des hôtels ou évacuer les déchets : les poids lourds pourront bientôt circuler plus librement le week-end en France en raison de l'organisation des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) de Paris, selon un arrêté publié dimanche 7 avril au Journal officiel.

En règle générale, les véhicules de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit de circuler à partir de 22 heures les samedis et veilles de jours fériés, et jusqu'à 22 heures les dimanches et jours fériés. Un arrêté lève cette interdiction, du 1er mai au 31 octobre 2024, pour les poids lourds approvisionnant les sites "dûment identifiés" par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques.

D'autres types de poids lourds pourront aussi rouler le week-end en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, du 19 juillet au 16 septembre 2024. Sont concernés les "véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l'alimentation humaine et animale, à l'hygiène et à la santé humaine ou animale", ceux "assurant l'approvisionnement en linge propre et l'évacuation du linge sale des structures hôtelières" et les "véhicules assurant le transport pour l'évacuation des déchets". Les transporteurs devront présenter un justificatif en cas de contrôle.