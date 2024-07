JO de Paris 2024 : "Les commerçants vont s'y retrouver" grâce à la "publicité colossale" pour la région, assure Valérie Pécresse

Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de France, était l’invitée des "4 Vérités" de France 2, mercredi 24 juillet.

Les premières épreuves olympiques commencent mercredi 24 juillet. Valérie Pécresse travaille sur cette date depuis des années. "On est prêt, tout est opérationnel, tout commence aujourd'hui, puisqu’on a les premières épreuves. On va avoir le rugby à 7 au Stade de France, on va avoir le football au Parc des Princes. C’est la première fois qu’on va faire 100% de dessertes en transports en commun de ces deux grandes infrastructures", rappelle la présidente de la région Île-de-France.

"Une publicité pour l’Île-de-France qui est colossale"



Alors que Paris est sous cloche depuis des jours, dans une ambiance sécuritaire un peu lourde pour les JO de Paris, l’élue comprend l’agacement de certains touristes et Parisiens et "surtout la détresse des commerçants. Mais c'est très transitoire. Et puis, ils vont être remboursés au centuple parce que là, on est en train de leur faire une publicité pour l’Île-de-France qui est colossale".