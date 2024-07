Paris 2024: les annonces Airbnb en Île-de-France ont doublé en un an

Une étude publiée jeudi a recensé plus de 134 400 annonces actives sur la plateforme américaine en mai 2024.

Un effet olympique bien visible. Le nombre d'annonces pour des meublés de tourisme sur Airbnb en Île-de-France a doublé en un an à l'approche des Jeux de Paris 2024, selon une étude de l'Institut Paris Région (IPR) publiée jeudi 18 juillet. En mai 2024, l'entité a recensé plus de 134 400 annonces actives sur la plateforme américaine, contre quelque 67 200 en mai 2023, et 48 700 en mai 2022.

Au contraire des logements chez l'habitant, la part des loués entiers a progressivement augmenté pour atteindre 88,8%, alors qu'elle était de 83,3% en mai 2022. Les annonces pour des logements situés en banlieue sont désormais quasiment aussi nombreuses que celles à Paris intra-muros (50,5% contre 49,5%), alors que la capitale concentrait encore plus des deux tiers des annonces (71,3%) en 2018.

Des "multi-annonceurs" très présents en grande couronne

Cette diffusion fait partie des "évolutions structurelles" de l'offre, selon l'IPR, qui rappelle que plusieurs collectivités, en premier lieu la ville de Paris, ont durci leur réglementation visant les meublés de tourisme, afin de conserver un parc locatif permettant aux locaux de se loger. Les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) semblent avoir eu un "impact majeur" sur l'offre, estime également l'institut, sans certitude que les logements nouvellement proposés à la location touristique le resteront après les Jeux.

Le nombre d'annonces relevant de "multi-annonceurs" est passé de 29% en 2018 à 38% en 2024, relève l'IPR, mais avec d'importantes disparités entre départements. La Seine-et-Marne et l'Essonne, en grande couronne, sont les plus concernées par ce phénomène, avec respectivement 52,6% et 49,5% d'annonces relevant de multi-annonceurs.