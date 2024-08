Lors du double sacre de Léon Marchand, mercredi 31 juillet, les spécialistes et les supporters ont scruté ses mouvements, notamment les derniers mètres de la finale de 200 m papillon.

Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Léon Marchand semblait avoir perdu la course mercredi 31 juillet lors du 200 mètres papillon, avant la dernière des quatre longueurs. Son retard était à priori insurmontable, mais impossible n'est pas Léon. Il sait qu'il peut renverser la finale car à chaque virage, il se transforme en torpille. Lorsqu'il pousse sur le mur, il va beaucoup plus loin que ses adversaires.

Le champion n'a pas perdu sa sérénité

Pendant que le Hongrois donne deux coups de bras, le Français passe sous les remous créés par ses adversaires et ne s'épuise pas. Lorsqu'il reprend la nage, Léon Marchand accélère la cadence, avec 19 mouvements contre 17 sur la même distance pour son rival. Léon Marchand le laisse sur place et s'empare des commandes 10 mètres avant l'arrivée. Il est 1'26 seconde plus rapide que le Hongrois dans l'ultime ligne droite. Un chef-d'œuvre plutôt qu'un miracle, car au plus fort de la bataille, le champion n'a pas perdu sa sérénité.





Parmi Nos sources :

Service optimisation de la performance de la Fédération Française de Natation



Liste non-exhaustive.