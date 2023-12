Paris 2024 : le CIO autorise la participation des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre

Les autorités olympiques ont tranché plus tôt que prévu. Attendu pour le mois de mars 2024, l'avis du Comité international olympique (CIO) sur la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques et paralympiques a été rendu vendredi 8 décembre. Le CIO se dit ainsi favorable à l'inclusion de ces sportifs sous bannière neutre, hors épreuves par équipes – et s'ils n'ont pas activement soutenu l'invasion russe de l'Ukraine.

Seuls onze "athlètes individuels neutres" se sont pour l'instant qualifiés pour la compétition, soit huit Russes et trois Biélorusses, a précisé le CIO dans un communiqué, contre une soixantaine de sportifs ukrainiens.

Le monde olympique favorable à cette participation

Depuis plusieurs semaines, des représentants des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques réclamaient l'admission le plus tôt possible des sportifs russes et biélorusses pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. "Le message fondamental du mouvement olympique, c'est de créer la paix par le sport dans un monde aujourd'hui très divisé, où l'on voit des guerres un petit peu partout. C'est un message d'espoir que l'on veut porter", a notamment déclaré David Lappartient, le président du Comité national olympique et sportif français.

Une position qui provoque l'ire du gouvernement ukrainien, fermement opposé à cette inclusion. "Il est évident que tout drapeau neutre des athlètes russes est taché de sang", a déclaré jeudi Matviy Bidnyi, le ministre ukrainien des Sports, reprenant une formule employée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. "C'est intentable d'avoir des athlètes ukrainiens qui se tiendront à côté des athlètes russes", a déclaré pour sa part Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français.