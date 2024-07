Paris 2024 : "On est prêts", assure Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Paris 2024 : "J’ai hâte", assure Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques

Invitée des "4 Vérités" de France 2, elle a garanti que la cérémonie d'ouverture, vendredi, se déroulerait bien sur la Seine, comme prévu.

À quatre jours de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra ne cache pas son impatience. "J’ai hâte", déclare la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques sur le plateau des "4 Vérités" de France 2, lundi 22 juillet. "On est prêts et on est heureux de ça", a-t-elle assuré.

"Il y a toujours des petits ajustements, mais on est vraiment bien et prêts à délivrer un événement le plus exemplaire possible. On a tenu tous nos engagements, a-t-elle poursuivi, promettant "un moment qui doit rendre les Français fiers et donner du bonheur au monde entier."

"Ni oui, ni non"

Au cœur des inquiétudes sur les difficultés d'organisation, la cérémonie d'ouverture se déroulera bien comme prévu : "Plan A, sur la Seine, on fonce, on est au rendez-vous", insiste Amélie Oudéa-Castéra.

Sans surprise, la ministre s'est refusée à donner des éléments sur le déroulé de cette parade fluviale ou l'identité des derniers relayeurs. Le dernier porteur de la flamme sera-t-il Zinédine Zidane ? "Ni oui, ni non", répond-elle, refusant également de confirmer ou d'infirmer la présence musicale des Daft Punk, de Céline Dion et d'Aya Nakamura.

"Il n'y aura plus de contraintes dès samedi"

"A cérémonie exceptionnelle correspond évidemment un dispositif de sécurité exceptionnel, qui entraîne un certain nombre de contraintes et de difficultés", a reconnu la ministre chargée des Jeux, alors que de nombreux riverains et commerçants s'agacent du strict dispositif déployé autour de la Seine depuis jeudi.

"Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, le périmètre dit Silt qui pose ces difficultés sera désactivé. Il n'y aura plus du tout de contraintes dès samedi dans l'après-midi pour les piétons et les cyclistes", a-t-elle insisté, même si d'autres périmètres seront instaurés autour des sites où se déroulent les épreuves. Elle a rappelé l'instauration, décidée en juin, d'une commission qui indemnisera les commerçants lésés par les contraintes sécurités.

"Je souligne qu’en fait, le vrai début des Jeux olympiques, c’est mercredi", a par ailleurs rappelé Amélie Oudas-Castéra. "On aura de très nombreuses épreuves à la fois de rugby à sept et de football, une quinzaine de matchs" avant même la cérémonie d'ouverture.