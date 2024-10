Paris 2024 : des athlètes olympiques apprennent aux enfants à nager

Dans le cadre d'une opération du Secours populaire, des athlètes olympiques donnent des cours de natation à des enfants parisiens. Jules Bouyer, champion de plongeon, est très heureux de livrer ses conseils.

Des petits Parisiens prennent des cours de natation intensifs. Pour les accompagner, le plongeur olympique Jules Bouyer se jette à l'eau. Le champion de plongeon individuel et synchronisé a marqué les JO de Paris cet été. Il participe à cette opération du Secours populaire en prodiguant ses conseils aux futurs nageurs.

"Faire comme les sportifs, des vrais plongeons"

"Moi aussi j'ai eu peur quand j'ai appris à nager et même encore dans le cadre de mon sport ça me fait peur", admet Jules Bouyer, qui tente de "trouver les bons mots" pour "rassurer" les nageurs en herbe. Son but : rendre ces enfants "plus à l'aise dans l'eau", sans pression. Deux d'entre eux sont ravis de pouvoir apprendre à "faire comme les sportifs, des vrais plongeons".

Thibaut Rigaudeau, médaillé d'argent en triathlon aux Jeux paralympiques de Paris, y met aussi du sien. L'athlète est venu parrainer l'opération avec sa médaille.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.