Paris 2024 : derniers jours pour acheter ses billets de transports en commun sans majoration en Île-de-France

Les tarifs de métro, bus ou RER en Île-de-France augmentent à partir de samedi 20 juillet. Il ne reste plus que quelques jours pour anticiper, et acheter des tickets au prix standard.

Le ticket de métro à 4 euros, ça commence samedi. À partir du 20 juillet, et ce jusqu'au 8 septembre, les prix "évoluent dans les transports pour financer l'augmentation de l'offre liée aux flux exceptionnels de voyageurs.", indique sur son site Île-de-France Mobilités. Comprendre : davantage de métros et de RER pour accueillir les 15 millions de visiteurs attendus pendant la période des Jeux olympiques, qui s'ouvrent le 26 juillet. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour faire le plein de titres de transport, avant l'augmentation des tarifs.

Le ticket de métro à l'unité à 4 euros

Le prix du ticket de métro à l'unité coûtera presque le double de son prix actuel. Sur la période, il passe de 2,10 à 4 euros. Le ticket à l'unité du RER, quant à lui, coûte actuellement jusqu'à 5 euros et passera à 6 euros. Les titres bus pour se rendre aux aéroports Roissy et Orly seront aussi majorés à 16 euros. Toutefois, les prix resteront les mêmes pour près de 5 millions d'usagers réguliers : les détenteurs d'un Pass Navigo, Imagine R ou pour les bénéficiaires de la tarification sociale ne seront pas impactés.

Les tickets achetés avant la nouvelle tarification restent valables

La règle d'or, c'est d'anticiper. Il est tout à fait possible de faire un stock de tickets à l'unité avant l'augmentation des prix, qui débute le 20 juillet, pour pouvoir se déplacer dans Paris au moment des Jeux. C'est d'ailleurs l'une des préconisations d’Île-de-France Mobilités : le carnet de 10 tickets étant à 17,35 euros avant le 20 juillet, contre 32 euros après cette date.

Les titres de transport achetés avant la nouvelle tarification seront valables. Les usagers occasionnels peuvent ainsi charger jusqu'à 30 tickets sur un passe Navigo Easy, qu'il est possible d'acheter en guichet.

D'autres solutions alternatives

Sinon, dans ces mêmes guichets, les usagers peuvent se procurer un carnet de ticket "origine-destination", pour les trajets réguliers vers un seul et même endroit. Autrement dit, si vous vous rendez pendant quelques jours d'un même point A vers un même point B, par exemple de votre hôtel vers le même site olympique.

Pour plus de flexibilité, il est aussi possible de souscrire au service Navigo Liberté +. Le prix du ticket est fixé à 1,73 euro, et les usagers règlent la somme de leurs voyages le mois suivant. Si vous avez effectué 40 voyages, vous paierez 40 tickets. Le tout, c'est de s'y prendre avant le samedi 20 juillet.