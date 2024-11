Paris 2024 : Coca-Cola ciblé par une plainte de France Nature Environnement

L’ONG France Nature environnement a déposé plainte contre le géant américain pour avoir communiqué largement sur ses ambitions écologiques qui s’avèrent être mensongères.

La marque Coca-Cola a-t-elle profité des Jeux de Paris pour verdir son image ? Sur les stands des sites olympiques gérés par le géant américain, des scènes surprenantes se sont multipliées. De l'eau ou du soda provenant de petites bouteilles en plastique, et non de fontaines, ont été versés dans des gobelets réutilisables. Ce système a poussé l'association France Nature Environnement à déposer une plainte. "Coca-Cola avait axé sa communication avant les Jeux olympiques autour d'une réduction des emballages [...] mais sans indiquer que les boissons proviendraient de bouteilles en plastique", dénonce Axelle Gilver.

Six millions de boissons distribuées pendant les JO proviennent de bouteilles en plastique

Plus de six millions de boissons auraient été distribuées et servies avec ce procédé durant les jeux. De son côté, Coca-Cola reconnaît avoir utilisé ce procédé mais affirme avoir limité son usage. Pour Paris 2024, le financement des partenaires représentait 1,2 milliard d'euros, soit plus d'un quart du budget total des jeux.

