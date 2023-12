Objectif Paris 2024 : on a rencontré les pépites françaises du tennis de table, Alexis et Félix Lebrun

Les frères Lebrun, Alexis et Félix comptent parmi les meilleurs pongistes de la planète. À seulement 20 et 17 ans, ils ont les Jeux olympiques de Paris 2024 en ligne de mire.

franceinfo : Les JO en ligne de mire pour tous les deux, vous le voyez comme une rivalité ou comme une force ?

Alexis Lebrun : Je pense qu'on le voit plutôt comme une force. On peut se qualifier tous les deux en simple et aussi être dans la même équipe. Donc on essaie de viser cet objectif-là. On se donne pas mal de conseils, donc je pense que c'est vraiment plutôt une force.

Il y a deux tickets pour les Jeux olympiques parmi les deux meilleurs Français. Pour le moment, c'est bon pour tous les deux. Vous êtes les deux meilleurs Français. Félix au classement mondial devant votre frère, mais vous ne l'avez jamais battu. Rivalité quand même alors ?

Félix Lebrun : Un petit peu. Mais comme il l'a dit, on essaie de s'entraider pour aller tous les deux à Paris, que ce soit en équipe ou ensemble. Donc non, ça se passe super bien.

En octobre, à 17 ans, vous êtes devenu le troisième plus jeune joueur de l'histoire à intégrer le top 10 mondial à la Fédération internationale de tennis de table. Comment est ce qu'on jongle entre le sport de haut niveau et un quotidien de lycéen ?

Félix Lebrun : Ce n'est pas facile parce qu'on part énormément : 250 jours environ par an. Donc il faut essayer de travailler dans des moments où on n'a pas l'habitude : dans l'avion, à l'hôtel, à la fin de la journée. Mais j'essaie de concilier les deux au mieux. Et puis on verra ce que ça donne mais en tout cas, moi j'essaye pour avoir mon bac et pour réussir à aller aux Jeux aussi.

"Pour moi le plus important, c'est les Jeux olympiques. Après, ce n'est pas pour ça que je vais délaisser le bac !" Félix Lebrun à franceinfo

Devant vous il y a les Chinois, très bien placés souvent dans les premiers Mondiaux. Félix , vous avez buté face au Chinois Ma Long. C'est compliqué cette suprématie chinoise sur le circuit face aux Européens ?

Félix Lebrun : Oui, c'est sûr que c'est compliqué. Pour l'instant, ce sont les plus forts. Là, ça fait deux fois d'affilée que je perds contre Ma Long. Il est double champion olympique, il n'est pas facile à battre. Mais c'est sûr que pour l'instant, ils sont au-dessus. Après, c'est intéressant de pouvoir les jouer, de les perdre mais pour avoir des axes de travail et pour pouvoir aller les chercher un jour.

Alexis, vous l'avez fait ?

Alexis Lebrun : Oui, j'ai réussi à battre le numéro 1 mondial Fan Zhendong et aussi le numéro 4 mondial Liang Jingkun. Après, il y a une grande différence entre les battre et avoir leur niveau. Moi maintenant, je sais que je suis capable de les battre sur un match. Mais il faut que j'arrive à être plus régulier pour atteindre ce niveau à chaque match. Dans le ping-pong, quand on veut battre tout le monde, il faut tout le temps passer par la case "Chinois" donc c'est sûr que c'est l'objectif.

D'ailleurs, tous les deux, vous êtes entraînés par le même entraîneur. Un temps, ça a été votre père qui lui aussi a brillé en tennis de table. Votre oncle a été dans le circuit. C'est un plus d'avoir une famille qui vous soutient et qui connaît votre sport ?

Félix Lebrun : Oui, c'est un énorme plus, c'est beaucoup de discussions avec notre père, notamment des fois juste autour du repas le soir. Et puis, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a le même entraîneur, le même staff autour de nous. Donc on a construit quelque chose pour nous deux et je pense que ça marche super bien. Et comme on le disait au début, c'est pour ça aussi, on s'entraide tous et on essaie d'avancer tous ensemble.

En 2024, avant les Jeux, quand est-ce que vous saurez que vous serez qualifiés ? Quels sont les gros tournois pour vous, individuellement et collectivement ?

Alexis Lebrun : Déjà, on commence l'année avec l'ATP Finals. C'est une version du Masters. Félix y participe en simple et on y participe tous les deux en double. Ça réunit les seize meilleurs joueurs mondiaux et les huit meilleures paires de double. Ensuite, on a des championnats du monde par équipes qui vont être très importants en février pour le classement aux Jeux olympiques. Et puis après, tout le circuit international classique avec les Contender et les compétitions auxquelles on va participer tout au long de l'année qui nous emmènent après à une qualification en juin, à peu près.