Natation aux JO de Paris 2024 : le sacre olympique de Léon Marchand n'est pas un "accomplissement mais plutôt le début de quelque chose"

L'avènement du roi Léon. Un an après sa moisson aux Mondiaux de Fukuoka, Léon Marchand a répondu aux immenses attentes placées en lui, dimanche 28 juillet, à l'occasion de sa course fétiche, le 400 m 4 nages. Dans une ambiance incandescente, à Paris La Défense Arena, digne des stades de football les plus brûlants de la planète, le nageur des Dauphins du TOEC est grimpé au sommet de l'Olympe avec la manière : une avance abyssale sur ses adversaires et un nouveau record, olympique cette fois, évidemment précédemment détenu par Michael Phelps. Le symbole est fort, le message encore plus : Léon Marchand a écrit les premières lignes de son histoire avec les JO. Et c'est à Paris que tout aura commencé.

"J'ai du mal à décrire ce que je viens de vivre, mais c'est un moment inoubliable", a d'abord réagi le huitième champion olympique de la natation tricolore quelques minutes seulement après sa première Marseillaise tout en haut de la boîte. Un moment, d'ailleurs, suspendu dans le temps. Lorsque cet écrin hors norme de Paris La Défense Arena a vu se lever près de 15 000 âmes pour reprendre l'hymne français après avoir célébré son héros à coups de "Lé-on ! Lé-on ! Lé-on !"

"La course, c'était énorme déjà, l'ambiance était folle. Quand je pense à mon passé, et comment j'étais timide, réservé à la base... Là, j'arrive devant 15 000 personnes, j'arrive à me lâcher dans l'eau et je gagne ! C'est un rêve depuis tout petit donc c'est génial. C'est incroyable." Léon Marchand, champion olympique du 400 m 4 nages à franceinfo: sport

Même le célèbre coach américain du jeune homme de 22 ans, Bob Bowman, admettait avoir vécu un moment d'exception, abasourdi par l'effervescence qui sortait de cette salle en fusion. "De souvenir, je ne crois pas avoir déjà assisté à une chose pareille. Mais c'est merveilleux. C'est l'avantage d'être à la maison." Avant, bien sûr, de saluer la performance de son poulain et de se projeter, déjà, vers la suite de son programme démentiel (200 m papillon et 200 m brasse mercredi, 200 m 4 nages vendredi et le relais 4x100 m 4 nages dimanche).

"C'est le meilleur, je suis très heureux pour lui car tout s'est déroulé comme prévu, nous a également assuré avec son ton jovial habituel l'ancien mentor de Michael Phelps. Il a travaillé dur et comme il fallait pour en arriver là. Mais Léon peut aller plus vite encore, car il n'a pas atteint son plus haut potentiel." "Je peux vous assurer que je n'ai jamais été tranquille dans cette course car je voulais aller chercher un chrono, un record ce soir" a effectivement admis Léon Marchand, jamais rassasié, à l'occasion de la conférence de presse des trois médaillés olympiques.

"La plus grande et la plus belle course de l'histoire d'un Français"

Alors que Denis Auguin, patron de la relève de la Fédération française de natation (FFN) et ancien entraîneur d'Alain Bernard, parle de "la plus grande et plus belle course de l'histoire pour un Français", de son côté, Nicolas Castel, son coach toulousain, voit bien plus loin. "Je ne sais pas si c'est un accomplissement car ça signifierait que c'est la fin de quelque chose alors qu'il ne s'agit que du début."

"Je vais essayer de me coucher tôt ce soir [dimanche] car il reste encore sept jours de compétition très intenses pour moi, concluait-il. Je sais faire donc je vais manager mon énergie pour rester au top. Pour la suite, je suis prêt à enchaîner des courses à haute intensité et j'ai déjà hâte de nager le doublé 200 m papillon et 200 m brasse [finales mercredi soir]". Car, faut-il le rappeler, pour Léon Marchand, la semaine – et sa moisson de médailles – ne fait que commencer. Au plus grand bonheur de la délégation française.