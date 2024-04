L'Agence mondiale antidopage désigne un procureur indépendant dans l'affaire des nageurs chinois contrôlés positifs

Sous pression, elle a bougé. L'Agence mondiale antidopage (AMA), au centre d'une affaire liée aux tests positifs de 23 nageurs chinois en 2021 qui ébranle le monde de l'antidopage, a désigné, jeudi 25 avril, un procureur indépendant pour examiner sa gestion du dossier, à trois mois des Jeux olympiques de Paris 2024. Parallèlement, l'agence va lancer "sous peu" un audit de conformité en Chine pour "évaluer l'état actuel de son programme antidopage", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Ces annonces interviennent trois jours après que l'AMA a expliqué, lors d'une conférence de presse, que la non-sanction de ces sportifs était justifiée, car "aucune source n'a apporté de preuve", a affirmé Witold Banka, président de l'AMA. Olivier Niggli, directeur général de l'AMA, avait même affirmé que, dans cette affaire, "le système a protégé des athlètes innocents".

La décision de nommer Eric Cottier, procureur suisse à la retraite, a été prise à l'unanimité du comité exécutif qui s'est réuni virtuellement spécialement jeudi. L'AMA a assuré dans son communiqué que le procureur Cottier bénéficierait "d'un accès complet et sans entrave à tous les dossiers et documents de l'agence relatifs à cette affaire". Elle a précisé qu'il débuterait son enquête dans "les jours qui viennent" et devrait rendre ses conclusions "dans un délai de deux mois". "Nous souhaitons traiter cette affaire aussi rapidement et aussi exhaustivement que possible afin qu'elle soit correctement gérée avant les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris", a justifié Olivier Niggli, le directeur général de l'AMA.

Concernant l'inspection prévue prochainement en Chine, l'Agence mondiale antidopage a annoncé qu'elle allait "inviter un certain nombre d'auditeurs indépendants issus de la vaste communauté antidopage à se joindre à l'équipe d'audit pour cette mission".

Le manque de transparence dénoncé par l'Agence antidopage américaine

D'après une récente enquête de la chaîne allemande ARD et du New York Times, 23 des meilleurs nageurs et nageuses chinois ont été testés positifs début 2021 à la trimétazidine, substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine. Une substance déjà détectée chez le nageur chinois Sun Yang et la jeune patineuse russe Kamila Valieva.

Sur ces 23 nageurs, 13 ont participé aux JO de Tokyo à l'été 2021. Et trois sont rentrés avec de l'or autour du cou: Zhang Yufei (200 m papillon et 4x200 m nage libre), Wang Shun (200 m 4 nages) et Yang Junxuan (4x200 m nage libre). Aucune suspension provisoire n'avait été prononcée contre ces nageurs, puis un rapport de l'Agence chinoise antidopage (Chinada) avait conclu, en mars 2021, à une contamination alimentaire.

Depuis samedi, l'affaire interroge sur la transparence et l'équité de l'antidopage mondial, déjà secoué il y a quelques années par la rocambolesque tricherie d'un autre géant sportif: la Russie. L'Agence antidopage des Etats-Unis (Usada) a notamment réclamé mardi une refonte de l'AMA et une enquête indépendante sur cette affaire. C'est désormais sur les rails.