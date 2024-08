JO de Paris 2024 : "J'ai fait neuf jours de folie", réagit Léon Marchand après sa dernière médaille sur le relais

"J'ai fait neuf jours de folie", a réagi Léon Marchand après sa dernière médaille aux Jeux olympiques de Paris 2024, dimanche 4 août, au micro de la Direction des sports de Radio France. L'équipe de France, emmenée par le quadruple champion olympique, a décroché la médaille de bronze sur le relais 4x100m quatre nages.

"D'être en équipe, c'est une saveur différente, on le partage tout simplement et on l'a fait ensemble, c'était trop bien", estime le nageur.

"C'était énorme !" Léon Marchand nageur français

Pour remporter ses quatre médailles en or et celle en bronze, Léon Marchand a participé à six épreuves. "J'ai réussi à être très concentré sur ce que j'avais à faire, course après course", explique-t-il, reconnaissant que "c'était un peu un marathon" pour lui. Le nageur olympique affirme qu'il a "passé de super moments" et qu'il va se "souvenir de tout ce qui s'est passé et surtout de ce relais le dernier jour".